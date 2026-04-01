Шефът на ДФ "Земеделие": Имаме готовност за бързо разплащане на помощта за земеделците

Имаме готовност за бързо разплащане на средства за земеделците. Това заяви Димитър Горов, заместник-директор на фонд "Земеделие", по време на форума на "Стандарт" „Продоволствената сигурност на България в условията на глобална енергийна криза“, който се проведе днес.

"Продължаващият конфликт в Украйна и новият конфликт в Близкия Изток ще се отразят върху икономиката и земеделието. От една страна - върху храните на горивата. От друга - на торовете. Цените на стоките ще вървят нагоре", посочи Горов.

В тази връзка целта на Министерството на земеделието и храните е да създаде по-висока ликвидност за земеделците.

Горов разкри какви суми са разплатени за сектора и какво още предстои.

До момента за цялата Кампания 2025 са изплатени 635 млн. евро по интервенциите за диртектни плащания. Над 180 млн. евро от тях са преведни от началото на годината.

3,7 млн. евро изплатени за газьола.

Правим всичко възможно до средата на месец май да бъдат разплатени над 90% от оставащите за Кампания 2025 в размер на близо 420 млн. евро, изтъкна Горов. Той подчерта, че това усилие е свързано с доста голямо натоварване от страна на служителите на ДФЗ.

За държавните помощи - ДФ "Земеделие" има готовност в момента, в който се вземе решение за държавните помощи, 116 млн. евро да бъдат разплатени на земеделците, каза още Горов.

Той отчете още, че по Стратегическия план за земеделие са отворени 19 мерки, за 17 е приключил срокът за подаване на документи. Подадени са 9731 заявления, 3460 на стойност 613 млн. евро са обработени.

"Освен необходимостта от по-бързо разплащане имаме възможност да окажем по-голям контрол върху документите, подадени в ДФ "Земеделие". Не всички, които кандидатстват, са добросъвестни. Ще направя всичко възможно да се потърсят варианти за минимизиране на директните проверки на място когато става въпрос за документи подадени по електронен път. Да, и сега продължава процедурата да бъдат снимани документи, но ще търсим варианти да ги получаваме директно от институциите", каза още Горов.

