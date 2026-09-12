Шефът на ДФ "Земеделие": Имаме готовност за бързо разплащане на помощта за земеделците
Ще търсим варианти да получаваме документите директно от институциите, посочи Димитър Горов
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Ще търсим варианти да получаваме документите директно от институциите, посочи Димитър Горов
Ловеч. "Доказахме, че работим за хората". Това заяви на среща със симпатизанти и граждани в Летница водачът на листата на Коалиция БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ з...
Димитър Горов, водач на листата на коалиция "БСП лява България" в Ловеч - Г-н Горов, едва ви открихме заради участия в срещи с избиратели. Има ли апа...
Ловеч. Водачът на листата на Коалиция БСП лява България Димитър Горов и третият в нея Васил Василев присъстваха на откриването на десетия национален...
София. "Тефтерчето на Златанов показва как се е случвало управлението на ГЕРБ. Необходимо е да се види какво точно пише в него и имам пълно доверие в...
София. Изненадваща гощавка за червените депутати бяха спретнали лидерът на БСП и ПЕС Сергей Станишев, Димитър Горов и Атанас Мерджанов днес в парламен...
София. "Ако откъснем сега ГДБОП от МВР, отговорността за целият контингент, който се нарича враждебно-престъпен и се наблюдава от вътрешното министе...