Шефът на ДФ "Земеделие": Имаме готовност за бързо разплащане на помощта за земеделците
Ще търсим варианти да получаваме документите директно от институциите, посочи Димитър Горов
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Ще търсим варианти да получаваме документите директно от институциите, посочи Димитър Горов
Министерство на земеделието и храните стартира прием на заявления по две процедури по Интервенция II.Г.3 „Инвестиции за неселскостопански дейности в...
Интервенция II.Д.3. „Стартова помощ за установяване на нови земеделски стопани в селското стопанство“ бе отворена за кандидатстване, съобщават от Ми...
Компанията предлага на пазара различни видове земеделски застраховки
Певецът твърди, че винаги е бил изряден
Срещу наложената 100-процентова санкция са възразили собствениците на 130 къщи, построени с европейски пари, като размерът им е над 35 милиона лева
Схемата за плащане на площ е с най-голям бюджет от всички директни плащания
Държавен фонд "Земеделие" преведе първия транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството
Финансова подкрепа имат право да получат пчелари, които притежават най-малко 20 пчелни семейства
Това е част от кризисните мерки за преодоляване разпространението на АЧС
Избрано беше и ново ръководство на Разплащателната агенция
Няма защитени хора, без значение каква позиция заемат в ГЕРБ, в другите партии или в държавата. Това заяви пред журналисти премиерът Бойко Борисов, ко...
595 проекта, в които е поискана финансова помощ за 817 млн. лв., са подадени по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански про...
ДФ "Земеделие" намали лихвата за новите заеми от 5% на 4%. Новите условия важат за кандидати по Кредитната схема за инвестиции в селското стопанство,...
Близо 2 млрд. евро от ЕС влязоха в селата, казва Румен Порожанов Румен Порожанов има две магистратури - по "Аграрен бизнес, икономика и мениджмънт" и...
София. До 1 декември земеделските производители с установени застъпвания за кампания 2014 трябва да представят в съответната ОД на ДФ „Земеделие" доку...
София. Земеделските производители ще получат близо 4, 4 млн. лв. за пропаднали площи през 2013 година. Това съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „...
София. Няма нови назначения в Министерство на земеделието и храните, каза министърът на земеделието и храните Димитър Греков пред журналисти в парламе...
София. Държавен фонд „Земеделие" одобри 232 нови проекта. Те са на обща стойност 51,8 млн. лева, по Програмата за развитие на селските райони, съобщих...