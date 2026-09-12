Всичко за Дф "земеделие"

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Земеделското министерство отвори две интервенции за неселскостопански дейности в селските райони – за производство и за занаяти

Земеделското министерство отвори две интервенции за неселскостопански дейности в селските райони – за производство и за занаяти

Министерство на земеделието и храните стартира прием на заявления по две процедури по Интервенция II.Г.3 „Инвестиции за неселскостопански дейности в...

28 януари | 14:00
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Отворени са две интервенции в помощ на фермерите – за нови земеделски стопани и за много малки земеделски стопанства

Отворени са две интервенции в помощ на фермерите – за нови земеделски стопани и за много малки земеделски стопанства

Интервенция II.Д.3. „Стартова помощ за установяване на нови земеделски стопани в селското стопанство“ бе отворена за кандидатстване, съобщават от Ми...

27 януари | 17:30
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Борисов: Няма защитени хора

Борисов: Няма защитени хора

Няма защитени хора, без значение каква позиция заемат в ГЕРБ, в другите партии или в държавата. Това заяви пред журналисти премиерът Бойко Борисов, ко...

08 април | 10:51
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