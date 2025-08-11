"Възкресението на Евридика" оживява на 16 август

На 16 започва оперно-драматургичния спектакъл "Възкресението на Евридика".

Интерактивния спектакъл е в жанра Opera Dei и е уникално музикално-драматургично сценично произведение, в което зрителите могат да се потопят и преживеят митичния разказ за Орфей и Евридика, за Любовта, Вечността и онтологичния им смисъл, така както са го разбирали древните посветени траки от най-дълбока древност.

Спектакълът ще се състои в едно от най-древните мегалитни светилища - пещера "Магурата" и проследява тракийския прочит на известната легенда за Орфей, който слиза в дълбините на Хадес, за да открие и избави от смъртта любимата си - Евридика. За разлика от гръцкия мит, древнотракийския епос разказва не за трагичен край, но за Тайната на Възкресението, в което са вярвали древните ни предци.

Надникнете зад завесата на профанното, към мистичния свят на древните траки!

Останалите събития от програмата на Фестивал Тракийски Мистерии:

Поморие | 30.08.2025 г. | 21:00 ч.

Докоснете се до тайнствата на кабирите от Самотраки с "Кабирска Мистерия", в Антична куполна тракийска могила до Поморие.

Докоснете се до тайнствата на кабирите от Самотраки с "Кабирска Мистерия", в Антична куполна тракийска могила до Поморие.

Пловдив | 11.10.2025 г. | фестивален ден

с кулминация и грандиозен финал на Фестивал Тракийски Мистерии - "Тракийска Мистерийна Драма" в Античен Театър Пловдив.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com