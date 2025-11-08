Учениците от Русе по стъпките на Чудесата

Над 100 ученици от IV до VII клас от няколко русенски училища се потопиха в необятния свят на Чудесата на България – вълнуваща образователна инициатива, насочена към запознаване на младите хора у нас с културното и историческо богатство на родината. Събитието беше част от специалния проект „Чудесата на България – образователни маршрути“, реализиран от Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра, в рамките на програмата на МОН „България – образователни маршрути“.

Кампанията започна от Кюстендил, премина през Белоградчик и Плиска, а сега достигна и до Русе – градът, наричан Малката Виена заради своята архитектура и културна енергия.

Тържествено посрещане по български обичай

Учениците от ОУ „Иван Вазов“, СУ „Христо Ботев“, ОУ „Любен Каравелов“ и ОУ „Отец Паисий“ посрещнаха гостите по стара българска традиция – с мед и пита, с песни и усмивки. Прозвучаха „Катерино моме“ и „Моя страна, моя България“, изпълнени с много емоция и патриотизъм.

Сред официалните гости бяха Славка Бозукова, издател на медия „Стандарт“, проф. д-р Николай Ненов, директор на Регионалния исторически музей – Русе, Росица Николаева, главен специалист в Регионалното управление на образованието – Русе, и проф. Владимир Бронфенбренер, председател на Българската академия за сигурност.

Час по родолюбие сред чудесата на Русе

„Днес няма да имаме обикновен час по родолюбие, а истинско приключение сред Чудесата на България – нашето културно и природно богатство, което е сред най-големите в Европа,“ каза при откриването Славка Бозукова.

Тя разказа на децата за над 50 000 артефакта, които съхраняват историята ни и подчерта, че едни от най-интересните се намират именно в Русе. „Няма да ги учим по учебник – ще ги откриваме чрез легенди, тайни и истории, които ще ви накарат да се влюбите в родния си град. А после вие ще ги разкажете по вашия начин – с видео, рисунка, пост. Така ще станете посланици на чудесата“, допълни тя.

Учениците тръгнаха по петте чудеса на Русе – културно-исторически обекти, в които миналото оживява с дух и легенди. Първото беше Доходното здание – перлата на русенската архитектура, построена след Освобождението като символ на възраждането и културата. Освен официална сграда, тя крие и своите тайни – легенди за подземни тунели и духове, които помагат на актьорите на сцената. Второто беше Държавната мъжка гимназия „Княз Борис“ (днес СУ „Христо Ботев“) – училището, в което Стоян Михайловски написва „Върви, народе възродени“, а Цветан Радославов – „Мила Родино“. Тук братята Шкорпил поставят началото на археологическата сбирка, превърнала се по-късно в Регионален исторически музей – Русе.

Къщата-музей на Захари Стоянов е също едно от чудесата на България. Домът на духа на един от най-великите български възрожденци, където е написан първият том на „Записки по българските въстания“, както и Римската крепост Сексагинта Приста – едно от най-важните римски пристанища по Дунав, чието име означава „Пристанище на 60 кораба“, са другите бисери на града. Днес крепостта е впечатляващ археологически обект и туристическа атракция. Пътешествието завърши с Музея на транспорта, разположен в първата железопътна гара в България, част от маршрута на легендарния „Ориент експрес“, свързвал Истанбул с Париж.

Посланията на гостите: да пазим, да обичаме, да помним

„За нас културните ценности са едни, за вас може да са други, но важното е да ги пазим,“ подчерта проф. д-р Николай Ненов, директор на РИМ – Русе. Той прикани учениците да се включат в инициативата „Русе – знание“, за да опознаят чудесата на своя град.

„Образователните маршрути са изключително важен инструмент за изграждане на културна идентичност“, добави той, припомняйки че Русе е част от два европейски културни маршрута, признати от Съвета на Европа – „Пътят на римските императори и Дунавският път на виното“ и „Дунавският път от Желязната епоха“.

Той разказа интересна случка по време на 47-ата сесия на ЮНЕСКО, която тази година се проведе в Париж, а България беше домакин. Ненов бе председател на 47-ата сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО. Там колеги го запитали за Елиас Канети и отбеляали, че писателят се е родил в дунавския град.

„Пожелавам ви да растете в патриотизъм и любов към България,“ каза Росица Николаева от РУО – Русе. „Нека тази среща събуди у вас любопитство към родното, за да го предадете и на другите.“

Проф. Владимир Бронфенбренер, председател на Българската академия за сигурност, проведе полезна лекция за безопасността в интернет. Той насочи вниманието на учениците към създаването на сигурни пароли с комбинация от главни и малки букви, цифри и символи, и ги предизвика сами да измислят своя уникална „защитна формула“.

