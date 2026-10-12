Тази вечер! „Българският код: Шевицата“ завладява Народния театър

Народният театър „Иван Вазов“ тази вечер се превръща в най-пъстрата шевица от „Чудесата на България“. На 12 октомври 2026 г. от 19 часа храмът на Мелпомена ще бъде сцена на българските символи, музиката, танца и националната ни гордост.

Уникалният спектакъл „Българският код: Шевицата“ ще събере в театралната зала представители на изпълнителната, законодателната и местната власт, дипломатическия корпус, научните среди и стотици членове на Младежка академия „Чудесата на България“.

По време на представлението ще бъдат връчени годишните награди за културно наследство „Чудесата на България“. Спектакълът-церемония се организира от „Стандарт“, националната кампания „Чудесата на България“ и Общество „Културно наследство“ - българския представител на Европа Ностра, най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство на Стария континент. Патрон на кампанията „Чудесата на България“ е президентът Илияна Йотова.

Звезди в непозната роля

Нещо наистина специално е подготвила легендата на „Ахат“ Звезди Керемидчиев. Тази вечер той ще се появи в нова, непозната за широката публика роля. Заедно с талантите от Центъра по изкуства „Зорница“ рокаджията ще изпълни „Моя страна, моя България“.

За да бъде изпълнението на една от най-обичаните български песни още по-вълнуващо, на пианото ще му акомпанират младите виртуози Хасан и Ибрахим. Новият аранжимент на вечния хит на Емил Димитров е създаден специално за спектакъла „Българският код: Шевицата“.

Детето чудо от „Гласът на България“ покорява театъра

Сцената на „Чудесата“ ще заблести и с един невероятен глас - този на Елица Узунова от Центъра по изкуства „Зорница“. Младата изпълнителка вече впечатли зрителите на „Гласът на България“, където Дара я нарече детето чудо на България.

Ели влезе в отбора на звездата, покорила Европа с „Бангаранга“, но заслужи суперлативи от всички членове на журито.

Любимите български актьори Гергана Стоянова и Симеон Владов ще бъдат водещи на спектакъла. Владов е подготвил и специална изненада за публиката - една от най-обичаните и трогателни български песни, която изпълнява по неподражаем начин.

Ансамбъл „Шевица“ разтърсва сцената

Големият спектакъл ще бъде открит от великолепните танцьори и музиканти на ансамбъл „Шевица“. Техните гайди, гласове и танци ще изпълнят Народния театър с неповторимия дух на България.

Пет впечатляващи художествени видеа ще представят пет от най-разпознаваемите символи на страната ни - шевицата, Мадарския конник, кирилицата, гайдата и розата.

Те са дело на лидера в аудио-визуалните изкуства SmileMedia - дългогодишен партньор на „Чудесата на България“.

Спектакълът-церемония „Българският код: Шевицата“ е втората голяма постановка, реализирана от националната кампания „Чудесата на България“ съвместно с едно от най-големите културни чудеса на страната ни - Народния театър „Иван Вазов“.