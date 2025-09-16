Светът на неолита оживя в РИМ с изложбата "Преди 8000 години - Слатина-София"

В навечерието на Деня на София, в Регионалния исторически музей оживяха откритията от Слатина-София.

Aрхеологическата изложба "Преди 8000 години - Слатина-София" разказва за живота на най-ранното селище в Софийското поле, създадено от първите земеделци и скотовъдци в Европа в края на VII хилядолетие пр. Хр. и обитавано повече от 500 години. Стотици предмети, снимки, графични изображения и възстановки предават за основните "роли" на хората започнали изграждането на първата европейска цивилизация, един от символите на която е именно Слатина-София.

Изложбата показва и първото селище в Софийското поле, което е установено след 40 години на разкопки с доста убедителни резултати. Могат да се видят и неолитно селище с доста запазени структури - цели къщи, артефакти с детайли от живота на хората.

Заместник-министърът на културата Тодор Чобанов отбеляза, че четирите десетилетия усилена работа на обекта са показали докъде е стигнала в своите успехи неолитната цивилизация. Това е нашата памет, това е наш синовен дълг и задължение – да проучваме и съхраняваме това културно наследство, каза той.

Доц. Тодор Чобанов увери, че с всички сили и средства ще продължи подкрепа за археологическите проучвания.

Акад. Васил Николов, ръководител на теренните проучвания на раннонеолитното селище Слатина–София, отбеляза, че изложбата е подредена по повод 40 години от началото на разкопките на Слатина, както и за 10-ата годишнина от първата експозиция в този музей. По думите му това е огромно селище, което е съществувало на площ около 300 дка от края на седмото хилядолетие пр. Хр. до средата на шестото хилядолетие пр. Хр. Това е обитавана територия с невероятно интересна материална култура, отбеляза акад. Николов.

Акад. Николов сподели, че целта е на изложбата е да бъде по-различна, я която да се представи повече история и да покажат уникалните открития.

"Искам хората да видят важните елементи от живота на дрвените. Те са били наистина много мислещи, много знаещи, много динамични. Те са дошли от Предна Азия, от Анатолия, от Мала Азия и са развили много бързо една нова култура. Те са направили открития в рамките на много кратко време", каза той.

Акад. Николов изрази специални благодарности към индустриалецът проф. д.т.н. инж. Цоло Вутов, чийто корени са от Слатина, за подкрепата през годините. Компаниите от ГЕОТЕХМИН бяха спонсор и на днешното събитие.

Народният представител и бивш кмет на София Йорданка Фандъкова отбеляза, че изложбата е представена по достъпен начин, който развива въображението. Тя добави, че обектът е ценен за София, защото разкрива хилядолетната история на тези земи.

Прекрасно е, когато се съчетават усилията на всички, за да може, в крайна сметка, хората на София да видят тази красота, отбеляза председателят на Българската академия на науките (БАН) чл. кор. Евелина Славчева. Страхотно е да си дадем сметка колко назад във времето хората са имали това чувство за естетика, което виждаме в намерените предмети, това съобразяване с природата, допълни тя.

Сред гостите на откриването на експозицията в РИМ-София бяха също народният представител Росица Кирова, заместник-председателят на БАН проф. Емануел Мутафов, акад. Иван Гранитски, акад. Юлиан Ревалски, проф. Кирил Топалов и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Експозицията може да бъде видяна до 8 март 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com