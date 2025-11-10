Спектакълът Чудесата! Библиотеката в Русе с награда за будителство

Русенската библиотека е културно средище, което непрекъснато пали пламъчето на будителите. С тези думи Искра Михайлова, председател на Обществения съвет на Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра“, връчи голямата награда „Памет“ на директора на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе Теодора Евтимова. За последните години Евтимова превърна средището на книгите край Дунав в истински храм на знанието, привличайки хиляди млади читатели.

Забележете – започнахме да говорим за библиотеките като пазители на културното наследство на България. Но те са не само пазители, те са будители, посочи г-жа Михайлова.

Прекрасни паметници на културата, хранилища на българската култура, творци и хора, които са допринесли българското културно наследство да стане част от културното наследство на Европа и света. Изключително удоволствие е за мен да връча наградата на „Любен Каравелов“ в Русе, подчерта Искра Михайлова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com