Славка Бозукова: Българският културен код е ключът към бъдещето ни

Българският културен код е вплетен в пет уникални символа, които разказват историята на народа ни и го правят разпознаваем по света – свещената азбука, дала светлина на милиони, шевицата, съхранила родовата памет, космическият глас на гайдата, пречистващата сила на вечната роза и устремът на Мадарския конник. Над тях блести ненадминатото Панагюрско злато – символ на древното ни величие. Тези нишки изграждат кода на българското израстване през вековете, а дълбоките корени на народа ни са силата, която му помага да преодолява всяка криза.

Това заяви председателят на Общество „Културно наследство“, издател и главен редактор на медия „Стандарт“ Славка Бозукова по време на уникалния спектакъл „Българският код: Шевицата“, който се провежда тази вечер в Народния театър „Иван Вазов“.

В словото си тя подчерта, че културното наследство трябва да заеме централно място в развитието на страната, а „Бранд България“ да се превърне в национален приоритет. По думите ѝ именно културният код трябва да бъде в основата на новия исторически път на България, защото познаването на корените е ключът към осъзнатото бъдеще.

Бозукова акцентира и върху приноса на България към европейската цивилизация, като припомни, че страната ни има какво да даде на Европа не само чрез богатото си минало, но и чрез своята добавена стойност занапред. Тя призова българите да гледат към утрешния ден с гордост от историята си и с непоколебима вяра, че по-доброто и достойно бъдеще може да бъде изградено само заедно.

Ето цялото ѝ изказване:

Скъпи приятели, съмишленици и гости!

Точно преди една година, в тази зала, си пожелахме нещо, което тогава изглеждаше като дръзка мечта - културното ни наследство най-после да излезе от периферията и Бранд България да стане част от управленската програма на страната.

Днес, дни след като България посрещна легендарния си цар Самуил, мечтата ни все повече се превръща в реалност - благодарение на волята на управляващите, на неуморните усилия на огромното семейство на кампанията „Чудесата на България“ – нашите всеотдайни археолози, архитекти, кметове, университети, културни институции, бизнес и медии. Благодарение и на подкрепата на дългогодишния патрон на кампанията „Чудесата на България“, президентът Илияна Йотова, която доказва, че културата е не само държавна кауза, но и най-мощното оръжие в дипломацията!

Тази вечер, на сцената, отново ще видите бисерите в националната ни съкровищница, ще чуете невероятни млади таланти и ще аплодирате успели българи. Но и ще преживеете още нещо.

Този спектакъл е и нашият официален входен билет за Евровизия. На прага на 20 години от членството ни в Европейския съюз, тази вечер ние припомняме, че още от най-дълбока древност духовна и културна Европа тръгва именно от България!

Безспорен факт е, че без европейските средства много от вековните ни чудеса нямаше да заблестят отново. Но както Европа ни даде ресурса, така ние ѝ дадохме цивилизационен фундамент - първото обработено злато, първия град, първия манастир, първата искра на европейския Ренесанс!

Огромен е приносът ни през вековете, но каква ще е добавената ни стойност занапред зависи от мъдростта ни днес.

В тези тежки, разделни и бурни времена, всички усещаме, че имаме нужда от нещо по-голямо. Имаме нужда от нов исторически път. Някои наричат това дългосрочна стратегия, други – национална доктрина.

Дълбоко вярвам, че в основата на този нов път трябва да стои нашият културен код! Защото, за да знаем накъде отиваме в утрешния ден, ние първо трябва да сме наясно кои сме и откъде идваме!

Затова и българският културен код не е просто формула или метафора. Той е заключен в 5 елемента, които ни правят уникални пред света.

Свещената Азбука, която даде светлина на милиони.

Шевицата, която пази родовата ни памет.

Космическия глас на Гайдата.

Пречистващата сила на вечната Роза.

Устремът на Мадарския конник. И над всички тях грее блясъкът на ненадминатото Панагюрско злато!

Това са нишките, от които е изтъкан кодът на нашето израстване през вековете. А когато разчетем този код, ще разберем, че няма криза, която да може да пречупи народ с толкова дълбоки и здрави корени.

Затова нека тази вечер сърцата на всички ни изтръпнат не от страха за утрешния ден, а от гордостта пред великото ни минало и непоколебимата вяра, че само заедно можем да съградим по-доброто и достойно бъдеще.

Добре дошли в света на Българския код!

Благодаря ви, че сте тук. И приятно гледане!