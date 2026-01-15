Розови пирамиди в България. Ето къде се намират

Розовите пирамиди край село Царевец впечатляват с причудливите си форми и нежния розов оттенък, който променя своя нюанс според слънчевата светлина.

След като оставите автомобила, ви очаква кратка разходка - около пет минути пеша по широк коларски път.

И тогава пред вас се разкриват скалните пирамиди, издигащи се сред зеленината на околните хълмове.

Вятърът и дъждовете са моделирали пясъчните образувания в уникални фигури, превърнали мястото в истинска природна галерия.

Тук човек се чувства като на границата между реалността и фантазията - цветовете и необичайните форми създават усещане за мистична хармония.

Розовите пирамиди са прекрасен избор за кратко бягство от града, за фотографска разходка или просто за момент на вдъхновение.

