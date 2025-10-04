Първи в България! Музей разказва за парите и златото

Уникален музей, който се намира точно над Римския стадион отвори врати в Пловдив. Той е първият музей на инвестиционното злато в България и е създаден по инициатива на Tavex и Макс Баклаян, изпълнителен директор и основател на Tavex.

Музеят доста добре разказва историята на парите. В музея ще научите интересни неща - за раждането на златото и неговия космически произход и пътя му до Земята и как този скъпоценен метал променя живота на хората през годините. "Когато държим парче злато, то не е просто съкровище, а следа от звездите, от които е започнал нашият свят", можем да прочетем в музея.



И още: "Стойността винаги е на страната на златото. Ако например през 1971 година 1 унция злато е струвала 45 $, то през 2025 година 1 унция струва 3400 $.



В музея човек може да научи още много любопитни неща - за първата българска златна перпера на цар Иван-Асен Втори от 1230 година, сечена във Византия и средновековна България през XIII-XIV век. Българите я наричали още "златица". Изсичането и започва след битката при Клокотница, поради което монетата е била символ на силата и самочувствието на държавата ни.



Също в този музей "Пазител на стойност" ще се информирате какво е девалвация, хиперинфлация, къде и кога за първи път се появяват книжните пари, така наречените фиатни пари.



Можете да се информирате повече за стойността на българския лев през годините и хиперинфлацията по време на Виденовата зима от 1996-97 година. Ще видите книжна 50000-левка и 1000-левка, както и познатите на масовия българин книжни двулевки и петолевки.

Също така можете да проследите как са се променили цените на 1кг хляб от 1989 години до сега и да установите, че инфлацията е над 450%. Простият пример сочи, че през 1989 години 1 кг хляб е струвал 0.26 ст. а през 2014 година цената му е станала 1.42 лв.



Разбира се в Музея на парите се предлагат и възможности да си закупите злато на каквато стойност можете да си позволите в момента.



