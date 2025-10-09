Наталия Михалевска: Отварят се нови възможности за учениците

Нови хоризонти за българските ученици предлага програмата „България – Образователни маршрути“, насочена към вкарването на интерактивно обучение в училищата.

„Искаме учениците и учителите сами да създават своите маршрути – да избират обекти, свързани с историята, изкуството и занаятите. Да отидат на място, да видят, да се докоснат и да преживеят това знание“. Това заяви Наталия Михалевска, зам.-министър на образованието и науката, по време на специална среща с децата в Плиска.

Децата от 4 до 8 клас участваха в кампанията „Чудесата на България – образователни маршрути“, организирана от Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство на Стария континент Европа Ностра.

По думите ѝ програмата ще предоставя тройно повече средства при запазване на същия обем екскурзии, което ще позволи на значително повече деца да участват. Включени са около 100 примерни обекта, които могат да бъдат основа за създаването на индивидуални маршрути от училищата.

„Има места, които всеки трябва да види – Плиска, Дворът на кирилицата са точно такива. Тази програма отваря прозорци, хоризонти“, подчерта Михалевска.

Едно от условията е всяко посещение да включва разказ от местен човек, който да сподели легенди и истории, непознати от учебниците.

„Колкото повече деца и учители се включат и пренесат уроците в природата, толкова по-полезно ще бъде знанието“, допълни тя и пожела на учениците да открият най-добрите образователни маршрути из България.

