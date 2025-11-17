Наш музей направи нещо невиждано! Уникална зала и зоокафе

Най-добрият музей на последните 15 години у нас - Регионалният природонаучен музей в Пловдив, направи поредния си удар днес. Съкровищницата, която на 1 ноември получи голямото отличие кампанията "Чудесата на България" за музей на петнадесетилетието, откри уникална зала - „Африка и Австралия“, а заедно с това и първото по рода си зоокафе в у нас – уникално пространство, където природата и човекът се срещат по един нов, интерактивен и вдъхновяващ начин.

Събитието се проведе пред бившата бирария, до сградата на Регионалния природонаучен музей – Пловдив, и бе съпроводено от богата празнична програма – с автентични африкански ритми, песни и танци, както и от изпълнения на живо с традиционни инструменти, които пренесоха гостите в магията и колорита на Африка и Австралия.

В новата зала посетителите имат възможност да се срещнат отблизо с невероятното биоразнообразие на Африка и Австралия. Сред експонатите са черна антилопа, птицечовка, коала, африкански бивол, гепард, казуар, хиена, хипопотам, както и още десетки впечатляващи представители на дивата природа. Атмосферата е толкова жива, сякаш героите от "Цар Лъв" са оживели в музея, коментираха първите посетители.

Експозицията е истинско пътешествие през чудесата на света – от саваните на Африка до екзотичните гори на Австралия.

Регионалният природонаучен музей – Пловдив прави още една смела крачка към модерното, интерактивно и образователно представяне на природата, вдъхновявайки както деца, така и възрастни да опознават и пазят богатството на нашата планета, каза директорът на музея д-р Огнян Тодоров. Откакто той пое съкровищницата, броят на посетителите расте стремглаво. Пред музея се вият опашки от млади хора, нетърпеливи да видят както уникалния морски аквариум и планетариума, с които музеят е прочут в цяла България.

На откриването присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, кметът на район „Централен“ Георги Стаменов, заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, както и представители на културните, научните и образователните среди.

„В последните години Природонаучният музей се разрасна и е един от на-посещаваните музеи с приход от близо 1 млн. лв. В рамките на тази седмица ще открием още две експозиции – в Археологическия и в Етнографския музеи, което е доказателство, че Пловдив се развива. А ние сме длъжни да даваме все повече възможности за култура и преживявания на жителите и гостите на града“, заяви кметът Костадин Димитров.

В церемонията по откриването на новите зоокафе и зала на музея участваха музикалният педагог Здравка Андреева – Дади със свои възпитаници, ученици от Музикалното училище „Добрин Петков“, както и пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“.

