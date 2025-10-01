Кулминация на фестивала "Тракийски мистерии" в Пловдив

На 11 Октомври на сцената Античен театър Пловдив ще се състои гранд-финалът на сезон 2025 на Фестивал Тракийски Мистерии. Предстои наситен със събития заключителен ден с богата програма: шествия, изложби, творчески ателиета, лекции и интерактивни срещи с миналото. Вечерта ще завърши с грандиозните спектакли "Мистерия на Тракийския Херос" и "Тракийска мистерийна драма".



Програма на заключителния фестивален ден:

Дигиталният артист Диляна Ангелова ще представи своята обновена колекция от внушителни платна, провокиращи с дълбоката си орфическа символика.

Организирани са лекции на тема "Древната тракийска култура, език и цивилизация" – на площад "Римски Стадион". Лектори ще са творците от екипа, създатели на интерактивните спектакли от програмата на фестивала.

След лекциите, от Римски Стадион ще потегли Фестивалното Шествие, отвеждащо към Фестивалния Полис, разположен на сцената на Античния театър. Там посетителите ще бъдат посрещнати от уникални по рода си ателиета и уъркшопи за тракийския бит, запознаващи участниците с мирогледа на древните траки, потапяйки ги в уникална антична атмосфера на свещеното пространство, пропито с мистика и разкриващо силите, закодирани в приготовлението на обредната храна, облекло и ритуалните предмети – всички, които са част от свещения празничен цикъл: Мистерията на българския обреден хляб; Мистерията на Тракийската одежда; Мистерията на оброчните глинени плочки.

Кулминацията и гранд-финал с вечерния интерактивен спектакъл "Тракийска Мистерийна Драма"

"Мистерия на Тракийския Херос” и "Тракийска Мистерийна Драма", обединени в епичен спектакъл, ще отведат зрителите в Свещената територия на Древна Тракия, където чрез светлина, звук и танц ще се докоснат до древната Мистерия, така както са я познавали нашите предци – траките!

За пета поредна година Фестивал Тракийски Мистерии въвежда своите фенове в незабравими преживявания от вселената на древните траки!

Фестивал Тракийски Мистерии е ненадминат културен феномен в българското изкуство. Това е артистичен проект с национално значение, който ежегодно събира огромна и вярна българска и чуждестранна публика.

Откриването на фестивала се състоя на 28 юни в амфитеатъра на античните терми на Акве Калиде със спектакъла "НИФЕУИ - Мистерия на водата".

На 26 юли, премиерният за сезона спектакъл-възстановка "Мистерия Синтика", се превърна в истинска сензация, възкресявайки по невиждан начин най-мистичния пласт от историята на древния тракийски град Хераклея Синтика.

На 16 август за трети пореден път пещера Магурата стана сцена на уникалната опера "Възкресението на Евридика” - интерактивна постановка е в жанра Opera Dei.

