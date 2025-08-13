Katarzyna Estate & Hotel - Вино, История и Лукс в сърцето на Родопите

В подножието на Източните Родопи, в местността Бялата пръст край Свиленград, се разкрива едно от най-магичните кътчета на България - имението Katarzyna Estate. Създадено върху земи, където преди хилядолетия траките са произвеждали вино, днес това място е символ на съвременен винен туризъм, културно наследство и изискано гостоприемство.

Разположена в живописния регион на село Мезек, Katarzyna Estate притежава собствени лозови масиви, заобиколени от хълмове, тополи и върбови гори край долината на река Марица. Това място в естествен резерват, в който виното се ражда с характер и душа. Отглеждането на гроздето тук е повече от земеделие - то е ежедневна симфония между природата и човека.

Винарна с душа и тероар с история

Екипът на Katarzyna Estate извършва лабораторни анализи по време на гроздобера, следи захарите, киселините и фенолното узряване с прецизни дневници, които позволяват оценка на дългосрочния потенциал на всеки парцел. Вината отлежават във френски барици, над 40% от които са нови, при внимателен контрол на качеството и развитието на виното в тях. След бутилиране, вината се съхраняват в подземен тунел при постоянна температура от 14 °C и 75% влажност - като скъпоценности, чакащи своя момент да блеснат.

Katarzyna Estate притежава 750 хектара лозя, разположени в район с уникално почвено преплитане. Тук се отглеждат сортове като Мерло, Каберне Совиньон, Сира, Малбек, Шардоне, Совиньон Блан и още много други. Вината на Katarzyna Estate са носители на множество международни отличия, а всяка бутилка е резултат от внимателна винификация, вдъхновена от тероара и историята на мястото.

Стените на избата изобразяват мистиката на Дионисиевите и Елевзинските ритуали - пресечната точка между тракийското наследство и съвременното винено изкуство. Katarzyna Estate е и галерия - с произведения на различни български и международни творци.

Световно признание с български вкус

Вината на Katarzyna Estate са отличени с десетки златни медали и международни награди, които затвърждават репутацията на компанията като лидер в българското винопроизводство. Носител са на над 460 медала от различни световни винени конкурси. Тази година вината бяха отново отличени на престижния международен конкурс Mundus Vini Summer Tasting в Германия, включително и трофея за “Най-добро българско вино” (Best of Show) и медал “Grand Gold” за виното Katarzyna Reserve 2019, а винарната получи приза “Най-добър производител от България”.

Мезек - село, което пази тайните на вековете

Регионът около Katarzyna Estate е истинска съкровищница на културно-историческото наследство. Посетителите могат да разгледат средновековната крепост “Калето” - внушително укрепление от XI век с девет отбранителни кули, охранявало териториите между Арда и Марица. Тракийската гробница в Мезек е една от най-големите на Балканите, с дължина близо 30 метра, куполна камера и коридор тип “дромос” 2. Тези обекти превръщат района в магнит за любители на историята, археологията и мистиката на древните цивилизации.

Katarzyna Hotel - уединение със стил

Непосредствено сред лозята, хотел Katarzyna е създаден като продължение на философията на избата - място, където архитектурата, дизайнът и естетиката се преплитат със спокойствието на природата и автентичния дух на региона.

Архитектурно-художественият синтез, в който са използвани естествени материали, етно елементи и предмети, вдъхновени от историята на Мезек, придава индивидуалност на всяко пространство. Всяка стая предлага визуален контакт с околната среда - хълмовете, лозята, залезите, които рисуват пейзажи от спомени.

Кулинарна хармония - когато виното среща вкусовете на света

В ресторант Encore, който е част от хотела и впечатлява с артистичен интериор и функционалност, добрата кухня е водеща философия. Менюто е създадено така, че да съчетае местната традиция с изтънчени международни кулинарни влияния - в диалог с виното, което носи характерната тероарна нотка.

Дестинация между цивилизации

На няколко часа път от космополитния Истанбул и гръцките плажове, Katarzyna Estate & Hotel се превръща в стратегически и вдъхновяващ избор за ценителите на автентичността, естетиката и спокойствието. Съчетавайки история, вино, изкуство и архитектура, това място е не просто дестинация, а преживяване. Посещението тук е среща със себе си, със земята и с българското, което има какво да покаже на света.

