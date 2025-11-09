Христо Ковачки възстанови курорта Мальовица

Голямата награда „Пазител на наследството“ получи бизнесменът Христо Ковачки по време на спектакъла – церемония „България - страна на Чудесата“, организиран от Общество „Културно наследство“ в Народния театър в Деня на будителите. Отличието му връчи лично вицепрезидентът на Европа Ностра Греъм Бел, който бе в България специално за събитието.

Христо Ковачки бе отличен за приноса му за възстановяване и развитие на Курорт Мальовица в унисон с природата.

Благодарение на усилията на екипа е изцяло възстановена и реновирана сградата на първата планинска школа в България, от която тръгват големите български имена в алпинизма като Христо Проданов. В тяхна памет е създаден най – високопланинския музей в страната ни, с куратор хроникьора на българския алпинизъм доц. Сандю Бешев.

Възстановяването на курорта започва с изграждането на параклис „Св Иван Рилски“, на метри от входа на Национален Парк Рила и емблематичната чешма на Меча поляна.

Модерната визия съхранява цялостната архитектура на комплекса в унисон с величествената природа на Мальовица. Автентичната планинска атмосфера превръща Мальовица в място за ценители.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com