Внимавайте, ако купите тези коли. Не след дълго ще са за ремонт

Изданието GO е съставило списък с топ 10 модела, които имат най-голяма вероятност да се нуждаят от ремонт само след няколко години.

Експертите посочват Nissan Altima, BMW 3 Series, Land Rover Discovery, Fiat 500, Jeep Wrangler, Ford Fiesta, Chrysler 200, Volkswagen Tiguan, Mini Cooper и Tesla Model S като автомобили, които най-вероятно ще се нуждаят от ремонт след 160 000 км.

Altima често се поврежда поради безстепенната си скоростна кутия, като ремонтите струват доста пари.

BMW 3 Series претърпява електронни и двигателни повреди към края на експлоатационния си живот, а Land Rover Discovery е известен с непостоянното си въздушно окачване.

Chrysler 200 страда от електрически проблеми, а Tiguan от проблеми с трансмисията. Mini Cooper също не е без своите проблеми: повреди на турбокомпресора и течове на масло са често срещани.

Дори електрическите автомобили не издържат вечно. Tesla Model S често изисква смяна на батерията след повече от 160 000 км, което означава разходи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com