Венцислав Венев: БТС е 130 годишна организация, полезна за обществото

Преди 130 години Алеко Константинов слага началото на организирания туризъм в България с една покана за изкачване на Черни връх. Поканата е подписана по интересен начин: “от няколко любители пешеходци“ и това е началото на БТС. Интересен факт е че това е най – старата обществена организация в България и че неин първи председател е Иван Вазов.

Г-н Венев, Какво е да си председател на БТС днес, при 130 години толкова значима история?

Отговорност. Работа. Още работа, много любов и енергия, за да съхраним и развием цялото това богатство, което имаме. Тук държа да кажа, че работата се случва от един сериозен екип. В средата на миналата година проведохме конгрес на БТС , на който очертахме програма за развитие за следващите 12 години. Малко организации могат да покажат толкова дългосрочно планиране, а аз вярвам, че това е единствения път, който ще ни донесе успех. БТС е организация, която е полезна на обществото.

Какви цели си поставяте по отношение на хижите, заслоните и въобще местата за настаняване? Предполагам често Ви задават този въпрос…

Полагаме много усилия и търсим варианти да започнем подновяването на тази огромна база, оставена ни в наследство. Започнахме срещи с различни министерства и съм оптимистично настроен, че ще се намерят програми, за да започне този процес. Говорим на един език с институциите, а това е предпоставка за успех. Пътищата и въобще инфраструктурата също е много важна в процеса на реновация. Такъв приоритет ни е пътя Юндола – Белмекен и западния бряг на язовир Белмекен. Там интересът е национален – могат да спортуват най – различни федерации като ориентиране, ски бягане, биатлон, параолимпийските отбори и др.

Какво е бъдещето на Витоша?

Това е национално богатство и много малко са столиците, които могат да се похвалят с такова на половин час от София. Становището на БТС е, че трябва да се приеме плана за управление на парка. Това е рамката, която ще даде яснота къде е мястото на инвеститори, ски училища, хижи и т.н. и каква е тяхната отговорност. Тя е много необходима, за да започнем най – накрая да развиваме Витоша.

И в тази връзка, на Мальовица вече няколко години се случват много промени. Така ли си представяте, че трябва да се развива базата на БТС и въобще един планински комплекс?

Да. Мальовица е успешен пример за партньорство. Там се направиха в действителност доста инвестиции, но за мен е важно, че мястото се стопанисва с отговорност към природата и съхранявайки традициите. Там няколко различни инвеститора работят в синхрон, тепърва ще се развива и спортния и туристическият им календар, но това е една много добра посока, която ние следим отблизо и подкрепяме.

Напоследък говорите за организиране на неорганизирани туристи. Какво имате предвид?

Планините са притегателна сила за много туристи, които тръгват сами по различни пътеки. Навсякъде стремежът е да има отлични маркировки, но това далеч не е достатъчно. Планинските водачи са хора, от които има какво да се научи – екипировка, поведение в планината и още редица неща…Трябва да знаем как да пазим себе си и природата.

Как ще протече отбелязването на 130 годишния юбилей на БТС?

Програмата е разнообразна и каня всички хора от София, гости на столицата и любители на планината да се включат в нея. Тя е публикувана на сайта ни. Тези дни на отбелязване на 130 годишнината са още един момент, в който да засвидетелстваме уважението си към големите Алеко Константинов, Иван Вазов и още редица общественици, с чиято помощ се развива и утвърждава БТС като толкова значима и полезна обществена организация. Започваме на 27.08 от 17,30 пред Народния театър Иван Вазов, когато ще поднесем цветя на паметната плоча. В следващите дни програмата е доста разнообразна и всеки може да отбележи в календара си това, което му допада.

