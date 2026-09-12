Всичко за Бтс

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БТС и Yettel стартират игра с награди за събиране на печати в дигиталната версия на „Опознай България - 100-те национални туристически обекта“

БТС и Yettel стартират игра с награди за събиране на печати в дигиталната версия на „Опознай България - 100-те национални туристически обекта“

Приложението на Yettel вече дава възможност на потребителите и да канят свои приятели в 100-те национални туристически обекта

13 юни | 13:33
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София2018 с отличие от БТС

София2018 с отличие от БТС

Екипът на „София2018 – Европейска столица на спорта" бе отличен при връчване на Годишните награди на Българския туристически съюз. Проектът получи при...

20 декември | 15:00
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