Този град удари тежко София с цените на имотите!

Имотите у нас продължават да поскъпват. Това показват последните данни на националната статистика.

За година жилищата се повишили цените си с 15,5 на сто. А само за второто тримесечие на година спрямо първото ръста е 3,8 на сто.

Последите данни отчитат най-голям ръст в Бургас - там цените са са увеличи с 6,2% за второто тримесечие, пише Флагман.

След това се нарежда столицата, следвана от Пловдив, Варна и Стара Загора. Единствено в Русе от градовете с над 120 хиляди жители има спад на цените. В Бургас, където ръстът е най-голям, Юлия Николова търси имот, който да използва за езиков център.



„Цените се покачват прогресивно все повече и повече. Примерно имот, който преди три години струваше 72 000 евро тази година струва 200 000 и това наистина е шок!“, казва тя.Интересът към имотите в Бургас идва и от чужденци и от купувачи от цлия регион, казват брокери.



“Хората от близките градове, които идват – Сливен, Стара Загора, Нова Загора, Пловдив, купуват имот, който да използват предимно петък, събота и неделя”, посочва Явор Адамски, брокер.

В столицата тази строителна компания в момента работи по 10 сгради едновременно, защото търсене има - основно за двустайни и четиристайни апартаменти. Като причина за ръста в цените отчитат не само силния интерес от страна на купувачите:



„Покачването на стойността на земята, себестойността на самото строителство като цяло, пакачването на материалите, покачването на цената на труда“, казва Петър Сотиров, представител на строителна компания.

А заедно с поскъпването на жилищата расте и месечната вноска при ипотечните заеми. За кредит от 200 000 евро, който ще се изплаща 20 години, при средните за пазара лихви купувачите ще плащат по 2107 лв месечно.„Размерът на търсения кредит расте, единственото нещо, което не расте е лихвата, лихвите остават непроменени през последната половин година!“, посочва Иван Стайков, финансов анализатор.



Имотите обаче поскъпват с повече от ръста на средната работна заплата, а това според експертите ще ги направи по-недостъпни за определени групи купувачи.

