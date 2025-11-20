tbi bank ще изплати облигации за 20 млн. евро

tbi bank ще упражни правото си на предсрочно изкупуване на емисия облигации в размер на 20 млн. евро, издадена през юни 2024 г. с падеж през декември 2026 г. (9,0% годишна лихва). Банката е получила всички необходими регулаторни одобрения. Трансакцията ще се осъществи на 22-ри декември тази година. Това е втората емисия облигации, която tbi bank изплаща през тази година, след емисията на стойност 10 млн. евро, издадена през декември 2023 г. (9,5% годишна лихва).

Банката е много активна на българския капиталов пазар от началото на годината, в резултат на което привлече близо 100 млн. евро инвестиции в MREL облигации.

По-рано този месец, tbi bank издаде успешно най-голямата емисия MREL облигации на българския пазар на стойност 60 млн. евро (3-годишен падеж, с опция за изплащане след втората година), която скоро ще се предлага на Българската фондова борса

