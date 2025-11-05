Шах за бюджета! Бизнесът каза категорично - не!

Случи се това, за което много от икономистите и финансистите предупреждаваха. Бюджетът в този вариант няма да мине.

Бизнесът настръхна срещу искането за увеличаване на осигуровки, данъци, а от друга страна – от раздуването на разходите – за пенсии и заплати за чиновници. Както Николай Василев предупреди часове по-рано, никога досега 47 процента от бюджета не са били за разходи.

Най-големите работодателски организации не само не влязоха на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество(НСТС), което днес трябваше да се състои, но и поискаха финансовият министър да изтегли варианта.

Заседанието няма да се състои, съобщи Васка Шушнева - секретар на Съвета, пред медии пред сградата на Министерския съвет. На него трябваше да обсъждат министри, бизнес и синдикати Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), на държавното обществено осигуряване (ДОО), както и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Заради отказа на работодателските организации да участват в НСТС, с решението на министър-председателя и на вицепремиера Томислав Дончев, Министерският съвет няма да обсъжда днес проектите на трите бюджета, обясни Шушнева. Допълнително ще бъде дадена информация по какъв ред ще се проведат дискусиите относно проектобюджетите, каза тя.

Румен Радев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), обяви, че всички работодателски организации са категорични в отказа си за срещата. Причините са три. Липсва тристранно сътрудничество, поради което няма никакъв смисъл да се узаконява бюджет, който е безнадеждно неадекватен, обяви той. Този вариант е срещнал вече неодобрение на икономистите в страната, а БНБ е настояла за затягане на финансовата дисциплина. Няма добър диалог, не са обсъждани параметрите така, както е станало на срещи със синдикатите, които са викани на 4 очи от министри. Бяхме принудени за часове да се запознаваме с параметрите по бюджета, обясни той.

И най-важното: Това хеликоптерно раздаване на пари просто трябва да спре. Трябва да имаме ясен и разумен ред, по който нещата да се случват, заяви Радев. Ставаме свидетели на изключително олевял проект за бюджет, добави Радев.

Не разчитаме на обсъжданията в Народното събрание, нямаме им доверие, обяви още Радев.

Министерският съвет и Народното събрание са в законово право да направят каквото смятат за необходимо. Моралното право обаче не е на тяхна страна, ако се игнорира едната страна в тристранния диалог, добави председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара Добри Митрев.

Този бюджет е опасен и вреден за икономиката, индустрията и най-вече за обществото, смята Митрев. Той изземва доходите на работещите хора – на тези, добавящи стойност в държавата, пълнещи хазната и осигурителните фондове, каза също той.

Синдикатите бяха разочаровани от работодателите.

Това, което става, е нечестно. НСТС е мястото всяка страна да изрази своите позиции", заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com