Пет години яко поскъпване! Българинът в битка с безмилостната инфлация

Инфлацията отдавна не е просто статистика – тя е в портмонето на всеки българин. Само за последните пет години цените у нас са се повишили с над 41%, сочат последните данни на Националния статистически институт. Най-рязко растат разходите за храна – стоки, които преди се смятаха за „ежедневни“, днес вече са лукс за все повече домакинства. Българинът не живее, а смята.

Пазарът на оцеляването

На пазара в Монтана Марина Ташкова пазарува внимателно – не защото не знае какво ѝ трябва, а защото се налага да избира кое може да си позволи. „Кашкавалът, който купувам, беше 10 лева, а сега е 11. И това само за два месеца. До Нова година не се знае още колко ще поскъпне“, казва тя пред Нова телевизия, гледайки цените, сякаш следи пулса на времето.

Подобни истории се чуват на всеки пазар в страната – от Видин до Бургас. „Като цяло абсолютно всичко е вдигнато. Няма нещо, което не е поскъпнало“, казват купувачи, за които всяко пазаруване вече е мини криза.

Статистиката потвърждава усещането – само през последната година някои основни продукти са поскъпнали с над 20%. Българинът се е превърнал в експерт по икономика по неволя, защото знае наизуст цената на всяко кило сирене и всеки литър олио.

Хлябът – символът на тревожната стабилност

Дори хлябът, тази мярка за спокойствие, вече не е същият. Според хлебопроизводителя Валери Кръстев от Монтана, цената на насъщния остава привидно стабилна, но данъчната политика я оскъпява реално. „От началото на годината цената на хляба се качи заради ДДС. Според мен хлябът не трябва да има Данък добавена стойност, ако искаме да поддържаме нормална цена“, коментира той.

Премахването на по-ниската ставка и връщането към 20% ДДС е удар, който малките пекарни трудно поемат. За хората обаче хлябът не е просто стока, а символ на сигурност – и когато той поскъпва, тревогата става всеобща.

Цени без спирачки и хора без въздух

От КНСБ отчитат, че поскъпването на основните хранителни продукти продължава и през есента. „Наблюдаваме сирене, мляко, кашкавал – има покачване. Също и при пилешкото месо, а кафето се качи драстично от юни до октомври. Цените на зеленчуците извън сезона също растат“, обяснява Мария Лазарова, областен координатор на синдиката в Монтана.

В ежедневието това означава едно – все повече семейства ограничават потреблението си, отказват си малките удоволствия и броят стотинките в края на месеца. „Животът не е по-добър, просто е по-скъп“, казват хората. А зад тази кратка фраза стои цяла епоха на бавно изчерпване – на надеждата, че утре ще стигне за всичко.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com