Пазарът свали Мъск от върха на трилионерите

Илон Мъск загуби статута си на трилионер по-малко от две седмици, след като стана първият човек в света, преминал тази граница на лично богатство след борсовия дебют на SpaceX. Според Bloomberg Billionaires Index състоянието му вече се оценява на около 957 млрд. долара, след като преди дни беше достигнало 1,11 трлн. долара.

Обратът дойде след силен спад в акциите на SpaceX и Tesla на фона на по-широка разпродажба в технологичния сектор. Въпреки загубата Мъск остава най-богатият човек в света и запазва огромна преднина пред останалите милиардери.

Исторически скок след дебюта на SpaceX

Мъск влезе в историята на 12 юни, когато SpaceX направи дългоочаквания си борсов дебют на Nasdaq. Акциите бяха оценени на 135 долара при първичното предлагане и започнаха търговия на цена от 150 долара, което изстреля оценката на компанията за ракети и сателити над 1,77 трлн. долара. Понеже Мъск държи приблизително 42% от SpaceX, пазарният скок веднага избута личното му богатство над границата от един трлн. долара.

Еуфорията продължи кратко. До 16 юни силният интерес на инвеститорите изведе акциите на SpaceX до връх от 225,64 долара, а нетното състояние на Мъск достигна рекордните 1,32 трлн. долара. Така технологичният предприемач се превърна в символ на новата пазарна треска около космическите компании, изкуствения интелект и високорисковите залози за бъдещ растеж.

Рязък удар от пазара

Ралито обаче бързо се сблъска с реалността. Притесненията около капиталовите разходи, скъпата инфраструктура за изкуствен интелект и устойчиво високите лихви предизвикаха разпродажби в технологичния сектор. Натискът засегна компании като Nvidia, Intel и AMD, но най-болезненият удар за Мъск дойде от SpaceX.

Акциите на компанията се понижиха с над 30% спрямо върха си от средата на юни и се търгуваха около 156 долара. Само в един турбулентен ден - 22 юни - спад от 16% изтри приблизително 240 млрд. долара от личното богатство на Мъск, пише BBC. Ден по-късно Tesla поевтиня с близо 6%, което добави още натиск върху състоянието му, тъй като той притежава около 12% от производителя на електромобили.

Богатство, вързано за две компании

Статутът на Мъск като трилионер се оказа особено уязвим заради силната концентрация на богатството му. За разлика от други милиардери с по-разнообразни портфейли, неговото състояние е свързано почти изцяло с две компании - SpaceX и Tesla.

SpaceX представлява близо 80% от личното му богатство, а Tesla остава вторият голям стълб в оценката му. Това означава, че всяко рязко движение в акциите на двете компании веднага се превръща в огромна промяна в нетното му състояние.

Пазарни анализатори отбелязват, че подобна волатилност след първично публично предлагане не е необичайна при компании с много високи оценки. Мащабът на движенията при SpaceX обаче показва колко силно инвеститорските очаквания могат да се разминават с реалността, когато в цената вече са заложени огромни надежди за бъдещ технологичен пробив.

Емоции срещу трезва сметка

„При акция като SpaceX голяма част от решенията може да са били продиктувани от емоции и очаквания за огромен напредък в космическите изследвания и тяхното приложение. Инвестирането обаче трябва да се прави с трезва преценка и търпение, дори когато става дума за толкова големи суми“, коментира Дани Хюсън, ръководител на финансовия анализ в AJ Bell.

Допълнителен риск идва с наближаването на края на юли, когато ограниченията за продажба на акции от вътрешни лица постепенно ще отпадат. Това може да увеличи натиска върху книжата на SpaceX, ако част от ранните инвеститори или служители решат да реализират печалби.

Въпреки това връщането на Мъск над границата от един трлн. долара не изглежда далеч. Възстановяване от едва около 6% в цената на акциите на SpaceX би било достатъчно, за да го върне обратно в клуба, който сам създаде. Така Мъск може да стане първият човек в света, който не само достига статута на трилионер, но и го губи и печели повторно според настроението на пазара.

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