ОББ: Устойчивото развитие е необходимост и стратегическо предимство за бизнеса

Второто издание на „Академия за устойчивост: Пътят към устойчиви практики и процеси“, организирано от Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, в партньорство с Клийнтех България, събра на едно място представители на бизнеса, местната власт, експерти и организации, които обмениха опит, идеи и добри практики. Те бяха насочени към внедряването на устойчиви модели на развитие и ускоряването на зелената трансформация в България.

Форумът бе открит от Дияна Димитрова-Каменова, изпълнителен директор „МСП Банкиране“ на ОББ, която посочи, че устойчивостта е част от ежедневните процеси на банката и ключов фактор при вземането на решения. Тя подчерта ролята на финансовите институции като партньор на бизнеса, като открои гаранционните програми „Кръгова икономика“ и „InvestEU - Конкурентоспособност на МСП“, които създават допълнителна възможност за инвестиции и реализация на проекти в сферата на устойчивостта.

Марияна Хамънова, изпълнителен директор на Клийнтех България, отбеляза, че въпреки променящата се среда „Академията за устойчивост“ продължава да се развива успешно. По думите и, ключът към успешната трансформация е в дългосрочните партньорства и достъпа до финансиране. Приветствие към участниците отправи и Весна Балтина, заместник-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“ в община Бургас.

Емил Калчев, главен икономист на ОББ, очерта икономическата картина от началото на 2026 г., когато България стана част от еврозоната. Той посочи, че секторът на услугите формира 65,6% от БВП на България през първото тримесечие на 2026 г. По думите му, дългосрочните прогнози остават положителни, като средногодишната хармонизирана инфлация се очаква да е 4,1% през 2026 г. и постепенно да се забави до 3,2% през 2027 г. и 2,6% през 2028 г.

Добромир Симидчиев, изпълнителен директор на „Хидролиа“, представи водните ресурси като стратегически фактор за всеки бизнес. Той открои като ключови инструменти за по-ефективното им управление измерването и мониторинга, управлението на активите, повишаването на ефективността, повторното използване на водата и изграждането на партньорства.

Темата за практическото прилагане на устойчиви практики и процеси бе във фокуса на панелната дискусия, в която участваха доц. д-р Марина Стефанова, зам.-декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски, Антон Андонов, архитект в „Термал Инженеринг”, Цанка Танева, търговски директор за България в Evrotrust, Николай Киров, управител на „МЕССУ“, Мартин Минковски, супервайзър „Европейски проекти и финансови инструменти“ в ОББ.

Форумът е част от инициативата „Академия за устойчивост“, която обединява над 3000 компании и подкрепя малките и средните предприятия чрез обучения, инструменти и експертна помощ. ОББ подкрепя инициативата от 2024 г. В модулите на академията влиза такъв за устойчиво финансиране, а през тази година бе добавен и модул, посветен на устойчивото управление на водните ресурси.

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