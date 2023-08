Не е за вярване! Това ли е най-скъпият автомобил на света

Rolls-Royce винаги е била марка, синоним на лукс и класа. Със сигурност хората, които избират и могат да си позволят тези автомобили, не са случайни. А производителят вдигна летвата по-високо от всякога с последния модел, който представи тази седмица.

La Rose Noire Droptail без притеснение може да определим не само като най-скъпия, но и като най-уникалния, който марката е произвеждала досега. Защото той наистина е единствен по рода си - само в една бройка.

Колата е кръстена на специалния вид роза Black Baccara, която има тъмночервени, кадифени цветове. За постигането на боята, която също е уникална, са правени над 150 проби, докато се достигне до финалните нюанси на черно и пурпурно, които се преливат един в друг под светлината и буквално те хипнотизират. А цветът официално се нарича True Love ("Истинска любов") и има специално хром покритие.

Rolls-Royce Droptail Revealed - Likely The Most Expensive New Car In The World at "More than R500 Million"



La Rose Noire is said to have been commissioned by a husband and wife, who are the heads of a "prominent international family".



