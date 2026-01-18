Китай отново го направи! Невиждани рекорди

Китай отново е най-големият автомобилен пазар в света, като това става за 17-а поредна година. Официалните данни за 2025 година сочат подобрение на всички досегашни рекорди, което ясно показва, че местната автомобилна индустрия все още не е достигнала своя връх.

Данните на CAAM (Китайската асоциация на автомобилните производители) показват, че общото производство е достигнало 34,53 милиона единици (+10,4%), докато продажбите скачат до 34,4 милиона (+9,4%). А това означава, че приблизително една кола е продавана на всяка секунда от годината, пише "Аутомедия".

Огромна скорост за преминаване към електрифицирани автомобили

Най-впечатляващото обаче не огромните обеми на производство и продажби, а скоростта, с която китайските компании преминават към т. нар. „нови енергийни превозни средства’’ (NEVs), които включват електромобили и plug-in хибриди, както и електрически коли с удължен пробег. Те записват ръст от 28,2% спрямо предходната година, а Китай празнува 11 поредни години като номер едно в електрическата мобилност, без никой да може да го настигне.

Общо 16,49 милиона NEV са пласирани между януари и декември миналата година, което прави пазарен дял от 47,9%. Това означава, че почти половината от новите автомобили, продадени в Китай през 2025, имат електрифицирано задвижване.

Износът е впечатляващ - 7 милиона автомобила по света

Прави впечатление и рязкото увеличение на продажбите на китайски автомобили в чужбина, като за 2025 износът се е увеличил с 21,1%, преминавайки бариерата от 7 милиона автомобила за първи път. Статистиката не оставя място за съмнение – Китай вече изнася повече автомобили от Япония, нещо, което доскоро изглеждаше немислимо.

Износът на електрически автомобили и plug-in хибриди се е удвоил за една година, достигайки 2,61 милиона броя. Така Китай вече не само произвежда евтино - той произвежда това, което светът иска, и го изпраща с скорост, която Европа не може да компенсира.

Chery е най-големият износител от Китай

Chery остава най-големият износител на Китай с 1,34 милиона автомобила, изпратени в чужбина. Местните марки са на гребена на вълната, вълната, докато съвместните предприятия (съюзи със западни марки) са принудени да прибягват до износ, за да запазят фабриките си отворени пред лицето на загубата на дял на китайския вътрешен пазар.

CAAM вече публикува прогнозите си за годината, която едва започва, и няма признаци за забавяне на темпото. Очаква се продажбите на NEV да достигнат 19 милиона единици, което би увеличило пазарния дял до над 54%. В общите продажби тази цифра трябва да надвиши бариерата от 35 милиона регистрирани превозни средства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com