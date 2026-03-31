Еврозоната дава тласък. Банките у нас увеличават печалбите и кредитирането

Банковата система в България започна 2026 г. със солиден ръст на печалбите и стабилни финансови показатели, показват последните данни на Българската народна банка. Само за първите два месеца на годината финансовите институции реализират печалба от 242 млн. евро – увеличение с 18 млн. евро, или 8 процента, спрямо същия период на предходната година.

Още по-осезаем е скокът през януари – първият месец, в който страната е пълноправен член на еврозоната. Тогава печалбата достига 105 млн. евро, което представлява ръст от 38,2 процента на годишна база и задава тон за силното начало на годината.

Собственият капитал на банковата система също продължава да нараства, достигайки 15,4 млрд. евро към края на февруари. Увеличението от 127 млн. евро за месец се дължи основно на текущата печалба, което подчертава стабилността на сектора.

В същото време разходите за обезценка на финансови активи възлизат на 82 млн. евро, което е с 28 процента повече спрямо година по-рано. Това показва по-висока предпазливост на банките на фона на глобалната икономическа несигурност.

Общите активи на банковата система достигат 114,6 млрд. евро в края на февруари, като отбелязват лек спад от 0,6 процента спрямо януари. Въпреки това ликвидността остава изключително висока – коефициентът на ликвидно покритие достига 277,3 процента, а ликвидният буфер е в размер на 35 млрд. евро.

Кредитирането продължава да бъде двигател на растежа. Общите брутни кредити и аванси достигат 73,5 млрд. евро, което е увеличение от 1,7 млрд. евро за месец. Най-силен ръст се наблюдава при заемите за домакинства, които нарастват с 404 млн. евро, като значителна част от тях са обезпечени с жилищни имоти. Увеличение има и при кредитите за бизнеса и публичния сектор, докато заемите към други финансови предприятия леко намаляват.

При депозитите се наблюдава по-сложна картина. Общият им размер възлиза на 95,4 млрд. евро, което е лек спад на месечна база. Намалението се дължи основно на отлив на средства от кредитни институции, докато депозитите на домакинства, държавата и бизнеса продължават да растат.

Данните очертават сектор, който запазва висока устойчивост и адаптивност в новата икономическа среда, белязана от членството в еврозоната и динамичните международни пазари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com