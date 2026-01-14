Еврото стабилно спрямо долара въпреки пазарната несигурност

Курсът на еврото остана почти без промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, сочат данни на германски финансови сайтове. Единната европейска валута отчете символично поскъпване от 0,01 на сто до 1,1648 долара за евро, като движението отразява предпазливите нагласи на инвеститорите.

Пазарните участници изчакват нови сигнали за бъдещата парична политика и икономическите перспективи както в еврозоната, така и в САЩ, което задържа валутните курсове в тесни диапазони. Анализатори посочват, че липсата на силни макроикономически новини ограничава по-резките движения, а търговията остава водена основно от краткосрочни спекулативни сделки.

Междувременно Европейска централна банка определи референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1654 долара спрямо 1,1692 долара ден по-рано, сочат данните, публикувани на страниците на ЕЦБ и Българска народна банка. Разликата потвърждава запазването на относителна стабилност на валутния пазар въпреки продължаващата несигурност в глобалната икономика.

