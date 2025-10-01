Ето къга тръгва влак за Скопие

Дългоочакваната железопътна връзка между София и Скопие най-накрая има ясен хоризонт за реализация. Договорът за съвместно изграждане на ключовия трансграничен тунел по трасето на Коридор 8 ще бъде подписан през ноември, веднага след местните избори в Северна Македония. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта на страната Александър Николоски.

Според него, ако строителните дейности и от двете страни на границата вървят по план, пътуването с влак от Скопие до София и Бургас трябва да бъде възможно до 2031-2032 г.

"През юни имахме конструктивна среща с вицепремиера и министър на транспорта на България Гроздан Караджов в Истанбул. Тъй като темата беше професионална, а не политическа, намерихме решение на инженерните проблеми за кратко време“, заяви Николоски, цитиран от БТА.

Той уточни, че в България вече са обявени търгове за последния участък от железопътната линия – от Гюешево до границата. Остава да бъде финализирано споразумението за тунела, което ще позволи пълното му проектиране и изграждане.

Пробивът идва след години на забавяне и неразбирателство. От македонска страна проектът е разделен на три фази. Първата отсечка от Куманово до Беляковце вече е завършена. В момента се работи по втория, най-дълъг участък от Беляковце до Крива паланка. Третата фаза, която включва и тунела, е от Крива паланка до границата при Деве баир.

Официалният старт на строителните работи по Коридор 8 на територията на Северна Македония беше даден през октомври 2022 г. с участието на тогавашните премиери Гълъб Донев и Димитър Ковачевски.

Паневропейският транспортен Коридор 8 е стратегическа ос, която свързва Адриатическо море с Черно море, преминавайки през Албания, Северна Македония и България. Завършването на липсващата железопътна връзка между София и Скопие е от ключово значение за икономическото и инфраструктурно свързване на целия регион.

