Гореща прогноза за цените на горивата

Експерти прогнозираха какво ще се случи с цените на горивата и ще тръгнат ли нагоре.

Преди месец имаше "избухване" на цените на горивата, сега нещата са спокойни. Това заяви пред БТВ Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските производители и вносители на горива.

Допълни, че се очаква и още малко покачване на цените на дизела до две седмици с 5-6 ст./л.

И призова управляващите да разрешат износа на дизелово гориво, за да може цената в Югоизточна Европа на дизела да падне поне с малко.

"Лукойл" произвежда повече, отколкото вътрешното потребление, каза Хаджидимитров.

И според него - българите през последните седмици са се презапасили с горива. Продажбите са били близо 25% повече.

Той коментира, че обществото не трябва да се презапасява с гориво, тъй като има достатъчни наличности.

Експертът призова особения управител в "Лукойл" да започне да контролира търговете за внасяне на суров нефт в България.

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация също коментира темата.

Очаквахме тази дерогация от САЩ да се случи. Тя беше логична да стане. Това заяви Бенчев, пред Нова телевизия.

По думите му случилото се на Балканите със санкциите вдигна цените на готовите нефтопродукти в региона.

Смята, че до известна степен изборът на държавен служител за особен управител на „Лукойл” беше логичен.

