Десетото издание на Hub by Yettel посрещна новия випуск стажанти

Осем млади таланти се присъединиха към десетото юбилейно издание на стажантската програма Hub by Yettel. Те бяха избрани сред над 1100 кандидатури и тристепенен процес на подбор.

Новият випуск включва участници, завършили в България, Германия, Нидерландия и Ирландия. През следващата една година те ще трупат опит в различни направления – от изкуствен интелект и IT операции през дигитален маркетинг и клиентско преживяване до вътрешен одит и анализ на данни. Програмата и тази година обединява млади хора с различен опит и интереси, готови да приложат знанията си в реална бизнес среда.

Сред новите стажанти се откроява силно женско присъствие в технологичните направления. Две от трите отворени позиции в тези екипи ще се заемат от дами, което е в синхрон с усилията на телекома да насърчава младите момичета към роли в областта на иновациите и дигиталното развитие. Именно технологичните позиции в сферата на изкуствения интелект, IT операциите и големите бази данни предизвикаха и най-голям интерес у кандидатите.

Като част от Hub by Yettel участниците преминават през цялостен процес по обучение и работят по реални бизнес проекти. Всеки стажант има свой ментор, който го напътства и подкрепя. Участниците получават месечно възнаграждение и пълния пакет придобивки, с които разполагат и служителите на телекома.

Сред предимствата на програмата е, че продължава 12 месеца, което я отличава от повечето стажантски инициативи. В рамките на година участниците навлизат в дълбочина в бизнес процесите, развиват пълноценни умения за работа и увеличават шансовете си да останат в компанията на постоянна позиция.

От старта си през 2016 г. Hub by Yettel е посрещнала близо 100 участници. През годините програмата се утвърждава като една от ключовите инициативи, с които компанията подкрепя младите хора в първите им стъпки в кариерата.

