Електромобилите настигнаха бензиновите в ЕС, България ускорява рязко

Изцяло електрическите автомобили вече държат същия дял от пазара на нови коли в Европейския съюз като бензиновите - по 21,7% през първите осем месеца на 2026 г. Още по-рязка е промяната в България, където регистрациите на електрифицирани автомобили почти са се удвоили през първото полугодие. На този фон новата марка на Chery Group - LEPAS, обяви страната ни за стратегически приоритетен пазар и ще започне официални продажби през първата половина на 2027 г.

Електрическите коли изравниха бензиновите

По данни на Европейската асоциация на автомобилните производители изцяло електрическите автомобили са достигнали 21,7% от пазара в ЕС между януари и август 2026 г. - точно колкото е и делът на бензиновите коли. Само година по-рано бензиновите автомобили са държали 28%, а електрическите - 15,8%.

За осемте месеца в ЕС са регистрирани 1 641 333 изцяло електрически автомобила. Хибридите вече заемат 36,6% от пазара, а плъгин хибридите - 10%. Така трите електрифицирани категории формират над две трети от всички нови автомобили, докато общият дял на бензиновите и дизеловите е спаднал от 37,5% на 29% за година.

България расте още по-бързо

У нас промяната е още по-видима. През първото полугодие на 2026 г. регистрациите на електрифицирани автомобили са достигнали 4116 броя.

Изцяло електрическите са се увеличили до 2029, което представлява ръст от 95,8%. Хибридните автомобили са нараснали до 1607, или със 105%, а плъгин хибридите - до 480, което е увеличение от 75,8%.

За сравнение, общият пазар на нови автомобили е нараснал само със 7,9% до 25 957 коли. Това означава, че приблизително един от всеки шест новорегистрирани автомобила в България през първата половина на годината е бил електрифициран.

LEPAS влиза в България през 2027 г.

Именно тази тенденция е сред причините LEPAS да определи България като стратегически пазар. Марката, която е част от Chery Group и е насочена към електрифицирани автомобили, ще започне официални продажби у нас през първата половина на 2027 г.

Първият модел, който ще бъде предложен на българския пазар, ще бъде L8. Настоящото SUV семейство на марката включва още L6 и L4, а бъдещата гама ще обхваща изцяло електрически, плъгин хибридни и хибридни автомобили.

„България е стратегически приоритетен пазар за нас. Виждаме големия потенциал на пазара на NEV автомобили тук, както и високите очаквания на потребителите към дизайна и качеството“, заяви Джун Уей, заместник главен изпълнителен директор на LEPAS.

Подготовката за навлизането в страната вече е започнала. Предвиждат се продуктови представяния, тестови шофирания и изграждане на местни партньорства, а подробности за моделите и спецификациите за България ще бъдат обявени на по-късен етап.

Първият шоурум в региона отвори в Румъния

Само дни преди обявяването на плановете за България LEPAS отвори първия си шоурум в Румъния - в Сибиу. Марката вече има осем дилъра в страната и планира броят им да достигне 12 до края на 2026 г. и 24 през 2027 г.

Целта е дилърската мрежа да покрива около 80% от големите румънски градове. Моделът L8 PHEV се предлага там на цена от 45 500 евро с ДДС, а компанията съобщава за близо 2000 клиентски запитвания още преди откриването на първия шоурум.

По-рано тази година към Европа бяха изпратени близо 1500 автомобила LEPAS L8 PHEV, с което започна реалното навлизане на марката на европейския пазар.

Залог върху дизайн и технологии

LEPAS заявява амбиция да се отличава не само с електрифицираните си технологии, но и с дизайна и поведението на автомобилите във всекидневното шофиране. Марката развива собствен дизайнерски език Leopard Aesthetics, който залага на ниска и широка стойка, характерни V-образни дневни светлини и аеродинамично оформени линии на каросерията.

„Българските клиенти имат високи очаквания към технологиите, качеството и дизайна. Искаме да утвърдим марката в дългосрочен план с продукти и преживявания, подходящи за българските водачи“, заяви Кейдж Сю, директор на LEPAS за България.

Марката ще разчита и на индустриалния мащаб на Chery Group. Компанията отчита над 1,63 млн. продадени автомобила в глобален мащаб през първите седем месеца на 2026 г., от които над 604 000 са електрифицирани.

Навлизането на LEPAS идва в момент, когато българският автомобилен пазар видимо ускорява прехода към електрически и хибридни модели. Ако сегашният темп се запази, делът на електрифицираните автомобили у нас ще продължи да нараства значително по-бързо от общия пазар.