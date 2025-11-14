Четири компании, подкрепени от Групата на ББР, с отличия от Forbes Innovation Awards 2025

Най-успешните и вдъхновяващи иновативни компании в България бяха наградени на церемонията Forbes Innovation Awards 2025, която се проведе за четвърта поредна година в София Тех Парк.

Признание получиха дружества от различни сектори на икономиката, които използват възможностите на новите технологии, за да автоматизират процеси, да създават иновативни продукти и услуги и да решават значими обществени предизвикателства.

Сред победителите се открояват четири компании – клиенти на Групата на Българската банка за развитие, които развиват своя потенциал с подкрепата на банката и дъщерните й дружества.

В категорията „Иновативен лидер“ второ и трето място заеха лидери на компании от портфейла на Фонда за капиталови инвестиции (ФКИ) от Групата на ББР.

Александър Рангелов, съсобственик на IPS, е отличен за приноса си в развитието на енергийни системи, които се реализират успешно на международните пазари. Клиенти на компанията са организации от сфери като енергетика, отбрана, нефтодобив и газодобив.

Миглен Евлогиев, директор „Сигурност на информацията“ в „Евротръст технолъджис“, получи признание за създаването на решения в областта на електронната идентификация и квалифицирания електронен подпис, обединени в единна дигитална екосистема.

В категорията „Иновативен продукт“ победител стана IPS, следвана от „Евротръст технолъджис“ - признание за лидерската им роля в прилагането на високотехнологични решения.

Отличието за „Иновативна услуга“ получи друг клиент на ФКИ – компанията DECIBEL, която е най-големият производител на шумоизолационни и акустични решения у нас.

Нейният подгласник в класацията - Volt Premium Taxi, се финансира чрез ББР Лизинг по програмата „InvestEU“. Фирмата за луксозни таксиметрови превози се превърна в еталон за новаторство и зададе нови стандарти в бранша, а амбицията й е да се разрасне на регионални и западноевропейски пазари.

Иновациите, предприемаческият дух и технологичното развитие са в основата на мисията на Българската банка за развитие да подкрепя компании с потенциал за растеж и международна конкурентоспособност.

