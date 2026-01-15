България влиза в „Зелена седмица“ в Берлин със 100 години история и 35 участия

Министърът на земеделието и храните Георги Тахов ще открие на 16 януари българския национален щанд на международното изложение „Зелена седмица“ в Берлин, което тази година отбелязва впечатляващ вековен юбилей. Най-голямото световно изложение в сферата на земеделието и хранително-вкусовата промишленост ще се проведе в периода 16-25 януари и ще събере производители, институции и посетители от десетки държави.

През 2026 г. „Зелена седмица“ чества 100 години от своето създаване, а България се включва за 35-и път, утвърждавайки присъствието си като страна със силни традиции, разпознаваеми продукти и нарастващ потенциал в агрохранителния сектор. Националното участие е организирано под егидата на Министерство на земеделието и храните.

Българският щанд е разположен на площ от 140 кв. м и ще представи продукцията на 15 родни производители. Посетителите ще могат да се запознаят с разнообразие от млечни и месни продукти, вина и биологични вина, пчелен мед и пчелни продукти, биохрани, розово масло, етерични и студено пресовани масла, ароматни води, натурална козметика и други продукти, които съчетават традиционни рецепти и съвременни технологии.

„Зелена седмица“ ежегодно привлича стотици хиляди посетители и изложители от цял свят и е сред най-значимите платформи за представяне на национални аграрни политики, храни и иновации. Паралелно с изложението тази година ще се проведе и Глобалният форум за храни и земеделие, в рамките на който е планирана Среща на върха на земеделските министри с участието на делегации от над 70 държави, превръщайки Берлин в център на глобалния дебат за бъдещето на земеделието и продоволствената сигурност.

