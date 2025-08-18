Прокуратурата настоява за арест на джигита с АТВ от Слънчев бряг

Районната прокуратура в Бургас протестира определението на Районен съд-Несебър, с което е взета мярка за неотклонение „домашен арест“ по отношение на Никола Бургазлиев, обвинен в причиняване на средни телесни повреди на пет лица.

В протеста е мотивирано, че според наблюдаващия прокурор така постановената мярка „домашен арест“ следва да бъде изменена в „задържане по стража“.

18-годишният Бургазлиев е привлечен към наказателна отговорност за това, че по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице – на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. Случаят е квалифициран като особено тежък. Престъпното деяние е осъщественото на 14.08.2025 година на алея до хотел „Мелия“ в к.к. Слънчев бряг.

Внесеният днес в Районен съд-Несебър протест ще бъде разгледан на заседание от компетентния Окръжен съд-Бургас на 22 август, както БНР Бургас вече съобщи.

Поради високата фактическа и правна сложност на разследването Районна прокуратура-Бургас е внесла предложение то да бъде поето от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. Предложението е прието от окръжния прокурор на Бургас за основателно и с нарочен акт от днес делото е възложено на следовател от отдела.

