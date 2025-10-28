Йордан Цонев: ДПС участва само в обсъждане на политики и тези политики са важни за хората

ДПС участва само в обсъждане на политики и тези политики са важни за хората. Това заяви зам.-председателят на ДПС и ПГ на ДПС - НОВО НАЧАЛО Йордан Цонев.

"Както каза нашият председател Делян Пеевски, ДПС не участва в управлението, няма да участва в обсъждането на никакви кадрови въпроси, свързани с властта. Ние участваме само в обсъждане на политики и тези политики са важни за хората и за нашата политическа линия", каза още Цонев.

