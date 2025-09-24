СИНПИ с международен форум за малкия бизнес и еврото

На 25 септември 2025 г. Стратегическият институт за национални политики и идеи /СИНПИ/ и Министерство на икономиката и индустрията организират Кръглата маса на тема „Малкият и среден бизнес на България в условrята на Еврозоната – предизвикателства, политики за подкрепа“.

Събитието ще бъде открито от министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и председателя на УС на СИНПИ д-р Калоян Паргов.

Очакванията са, че по време на дискусията ще бъдат набелязани предстоящите проблеми и ще бъдат дадени предложения за политики, които да подпомогнат българския бизнес да бъде конкурентен в условията на Еврозоната.

Модератор ще e д-р Даниела Везиева – служебен министър на икономиката и индустрията (2021 г.).

Форумът ще се проведе от 11.00 до 14.00 ч. часа в Клуб „Перото“ на НДК.

