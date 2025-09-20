Филип Морис България представя иновативна концепция за IQOS бутик от ново поколение

Филип Морис България представя първия в България IQOS бутик от ново поколение в София. С иновативната концепция в него столицата ни се нарежда сред първите градове в света, които посрещат посетителите в уникално интерактивно пространство, с което IQOS за пореден път поставя потребителското изживяване на друго ниво.

Новото пространство обединява дизайн и технологии с отличителни елементи от емблематични архитектурни забележителности от градската среда на нашата столица. Интериорът е вдъхновен от последните световни тенденции в цветовете, формите и материалите, създавайки атмосфера, която предполага не просто за избор на продукти, а изживяване на бранда чрез емоция и любопитство. Различните зони в бутика са създадени, за да стимулират сетивата - интерактивни продуктови маси и стени, с помощта на които портфолиото от бездимни алтернативи на компанията буквално оживява.

Посетителите на бутика ще могат да се докоснат и до специална арт инсталация, която обединява ключови места за София като Витоша, НДК и Копитото. Идеята за акцент, вдъхновен от популярни градски символи на столицата, поставя мост между глобалната идентичност на бранда и мисията му в България за изграждане на бъдеще без дим.

„Фактът, че София е сред първите градове в света с IQOS бутик от ново поколение, е ясен знак за значимостта и доверието в българския пазар и българските пълнолетни потребители“, коментира Панайотис Русакис, ръководител „Търговски отдел“ във Филип Морис България. „Това пространство е символ на визията ни за бъдеще без дим. Движим се напред и се отблагодаряваме на нашите потребители с иновативност и креативност. С новия бутик искаме да изградим още по-близка връзка с тях, като им предложим нещо повече от покупка в магазин, а именно изживяване, което ангажира сетивата и оставя емоция след напускане на бутика.“

Софийският бутик, който се намира в столичния XO Park, поставя нов стандарт и за бъдещи локации в страната, където ще бъдат приложени най-добрите практики от процеса на изграждането му. Освен дизайна и концепцията, ключова роля в поддържането на висок стандарт на работа има и качеството на обслужване, което компанията последователно и ефективно прилага във всяка точка на контакт с потребителите.

