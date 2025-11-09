Първи подробности за новите евробанкноти. Как да ги разпознаем

Остават точно 55 дни до историческото въвеждане на еврото в България. С наближаването на датата, вълнението расте, но заедно с него и притесненията – особено сред най-уязвимите групи от населението.

Внимание към пенсионерите – мишена за измамници

„Да внимават, когато пазаруват, когато обменят валута. Измамниците в момента мислят как да ги излъжат тях, защото те са най-уязвимата част от населението – пенсионерите“, предупреждава Иван Грозданов, директор на НОИ – Враца, цитиран от bTV.

Психологът Стоянчо Христов допълва: „Страхът от неизвестното – че не знаем какво ще се случи, дали ще успеят и ще реагират адекватно в магазина, в пощата и в банката – това са основните притеснения, а не толкова, че ще се сменят парите. Пет евро са пет евро.“

Кампания в Лиляче – подкрепа за възрастните

В село Лиляче вече се провежда кампания за адаптация към новата валута. Кметът Росен Петков заявява: „С най-възрастните сме се разбрали, че ще им помагаме по всякакъв начин. Аз лично ще ги придружавам в магазина.“

Двете серии евробанкноти – какво трябва да знаем

С въвеждането на еврото в България ще използваме две различни серии банкноти – първата, която е в обращение от 2002 г., и втората, наречена „Европа“, която постепенно я заменя.

Първата серия включва седем купюри: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Всички те са валидни и съдържат защитни елементи като релефен печат, воден знак, осигурителна нишка, холограма, златисто-перлена ивица и число с променящ се цвят.

Серия „Европа“ е по-нова и включва само шест купюри: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. В нея няма банкнота от 500 евро – тя не се емитира от 6 години. Тази серия запазва всички защитни елементи от първата, но добавя нови – холограма с портрет на Европа и прозорец с портрет при банкнотите от 20, 50, 100 и 200 евро.

И двете серии ще бъдат в обращение и ще се приемат навсякъде. Важно е да се научим да разпознаваме защитните елементи, за да се предпазим от фалшификати – особено в първите месеци след преминаването към еврото.

Как да проверим автентичността на банкнотите:

Релефен печат

Воден знак

Осигурителна нишка

Цифри, допълващи се срещу светлината

Холограма и златисто-перлена ивица (5, 10, 20 евро)

Число с променящ се цвят (50, 100, 200, 500 евро)

Прозорец с портрет (серия „Европа“) От 1 декември – новите евромонети с български символи Българската народна банка и „Български пощи“ ще предлагат стартови комплекти с евромонети с национална страна. Те ще се продават само на физически лица за 20 лв. Банковите институции ще предлагат комплекти и на търговци – на цена от 200 лв.

