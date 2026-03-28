САЩ обявиха края на старата дипломация. България – мост или тапа

Докато светът е втренчен в кървавата развръзка в Близкия изток и в затихващия кредит на американско доверие към Киев (белязан от тежките думи на Марко Рубио, който вчера директно нарече президента Зеленски „лъжец“), далеч от камерите на голямата военна пропаганда се чертаят контурите на новия световен ред.

В петък, в Маями, по време на форума FII PRIORITY 2026, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф официално обяви настъпването на „Новата парадигма“ в международните отношения.

Форумът е известен още като "Пустинния Давос" и се проведе в хотел Faena Forum в Маями с участието на стотици политици, дипломати, експерти. Темата на форума бе „Капитал в движение“ (Capital in Motion), с фокус върху икономическата устойчивост, изкуствения интелект и геополитическата стабилност.

Стив Уиткоф официално обяви края на ерата на тромавата, кабинетна дипломация, заменяйки я с модела на директното лидерство и икономическата логика.

Новата парадигма

Според специалния пратеник на САЩ, времето на безкрайните преговори между чиновници е отминало, за да отстъпи място на т.нар. „Нова парадигма“, в която мирът не е просто политическо споразумение, а мащабен бизнес проект за регионален просперитет, наричан още „Бизнес мир“

Уиткоф очерта нов световен ред, движен от лидери с предприемаческо мислене, които вярват, че икономическият интензитет е най-силната гаранция срещу конфликтите.

„Ние внасяме бизнес манталитет в дипломацията. Доналд Тръмп не е просто участник, а „главният изпълнителен директор“ (CEO) на тази нова глобална дипломация. Уиткоф описва Тръмп като човека, който е премахнал бюрократичните филтри и е превърнал международните отношения в директен диалог между лидери.

Уиткоф подчертава, че за президента на САЩ няма значение протоколът, а доверието между лидерите. Тръмп разглежда мира като инвестиция. Неговата философия е, че ако регионът е икономически обвързан и печеливш (чрез проекти в енергетиката, технологиите и инфраструктурата), разходите за война стават твърде високи за всички участници.

Уиткоф отбеляза още, че Тръмп изисква резултати „тук и сега“. Примерът с 15-те точки за Иран и бързите совалки в Близкия изток показват стремежа му да сключва „сделки за мир“ със същата скорост, с която се сключват договори за недвижими имоти.

Бизнес ориентирани държавници

Според Уиткоф, архитектурата на глобалната сигурност вече се полага не от чиновници в затворени кабинети, а от „Съвета за мир“ (Board of Peace), в който членуват група от регионални лидери, които не търсят идеологическо надмощие, а ROI (възвръщаемост на инвестициите) и стабилност, която гарантира просперитет.

Тези лидери не са просто политици, а „бизнес ориентирани държавници“, които гледат на мира през транзакционна и икономическа леща. В нея икономиката е новият мирен договор, лидерите й мислят като предприемачи.

В този нов списък на лидерите Уиткоф посочи президента на Азербайджан Илхам Алиев, престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, премиера на Катар Мохамед бин Абдулахман бин Джасим Ал Тани, президента на Египет Абдел Фатах ас-Сиси, президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, йорданския Крал Абдула II.

Ролята на Турция. Форумът Stratcom

Стив Уиткоф направи и специално изказване за Турция по време на форума, като подчерта нейната ключова роля в регионалните дипломатически процеси. Той нарече ролята й, заедно с тези на Египет и Катар, „критична и интегрална“ за постигането на мирното споразумение и примирието в Газа. Също така изрази специална благодарност към турския президент Реджеп Тайип Ердоган, външния министър Хакан Фидан и ръководителя на турското разузнаване (MIT) Ибрахим Калън за тяхната „невероятна работа“ и тясно сътрудничество със САЩ.

То отдавна е факт. Неслучайно, докато Уиткоф произнасяше речта в САЩ, в Истанбул се проведе Stratcom Summit 2026 - Международният форум за стратегически комуникации.

Маями беше мястото за чертане на икономическата стратегия, а Истанбул - мястото за утвърждаване на политическата и комуникационна рамка на този нов блок. В Маями се говореше за икономическия двигател и „бизнес манталитет“, а в Турция се обсъждаше как тези нови реалности да бъдат комуникирани и защитени. Участието на лидери и представители от същия кръг държави, описани от Уиткоф (Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия, Азербайджан) на форума в Турция, бе поредно потвърждение, че се оформя нов център на тежестта.

А Турция се позиционира не само като посредник, но и като технологичен и комуникационен център за този нов „Съвет за мир“, в който външният министър Хакан Фидан, известен с това, че не обича излишното говорене, а търси конкретни икономически и защитни резултати, се вписва в „транзакционният мир“, за който говори Уиткоф.

А шефът на МIТ Ибрахим Калън отдавна е известен като „стратег на тихата комуникация“. В новия модел на Уиткоф, доверието между лидерите е безценната валута, а Калън е човекът, който гради това доверие чрез директни канали с ЦРУ и разузнаванията на арабските държави. На Stratcom той подчерта, че икономическият просперитет е невъзможен в среда на информационен хаос.

И тъй като и Фидан, и Калън са в изключително близък кръг до Ердоган, това им позволява да вземат решения на място – точно по модела на „директната линия“, който Тръмп и Уиткоф налагат.

България с двупластова дипломация

Включването на България във форума в Истанбул илюстрира вътрешния сблъсък между Старата дипломация и „Новата парадигма“.

Докато премиерът Андрей Гюров, показал се като опонент на Съвета за мир, заема позиция, характерна за традиционния бюрократичен подход на ЕС (предпазливост, фокус върху процедурите и дистанция от транзакционни съюзи), присъствието на министрите Надежда Михайлова и Найден Тодоров на форума даде различен знак.

Като бивш външен министър и посланик в Турция, Михайлова има огромен дипломатически капитал и директни лични връзки с турския елит. Нейното присъствие на Stratcom сигнализира, че България не иска да изпусне „влака“ на новия регионален ред, дори ако официалната риторика в София е по-хладна.

Изборът на световноизвестен диригент за министър на културата пък е класически пример за „мека сила“. В „бизнес дипломацията“ на Уиткоф културата и престижът са част от брандинга на една държава като предвидима и цивилизована дестинация за инвестиции.

Изпращането на тези разпознаваеми фигури в Истанбул показва, че в българската държава има сили, които разбират езика на Уиткоф, Фидан и Калън. Това е опит България да остане част от „инвестиционната карта“ на региона, въпреки политическото колебание на върха. И пример, че България продължава да стои на кръстопът между бюрократичното минало и бизнес бъдещето, начертано в Маями.

Големият тест за Радев

Истинският тест за следващото редовно правителство и особено за новата формация на Румен Радев „Прогресивна България“ ще бъде способността им да капитализират географското положение на България. Защото, ако парадигмата на Уиткоф е „мир чрез инвестиции“, то България трябва да реши дали ще бъде „тапа“ или „мост“.

Макар Радев да няма публичната близост на Орбан с Тръмп, той засега показва, че изповядва прагматичен суверенитет. Колкото и да е атакуван политически заради неизгодната сделка с „Боташ“, този договор за времето си прескочи посредниците и свърза България директно с енергийния център на Турция.

Затова и истинското предизвикателство пред новата власт няма да бъде в чистата идеология, а в способността да се говори на езика на „Съвета за мир“.

Ако София успее да излезе от неизгодната финансова обвързаност с Турция (модела „Боташ“) и я превърне в част от глобалната инвестиционна и енергийна карта на Уиткоф, България може да се окаже изненадващ победител от залеза на старата дипломация.

Затова и един от първите тестове за новата власт ще бъде: дали да е крепост на чиновническия мир или да е нов партньор в бизнес просперитета на региона. Времето ще покаже.

Засега единственият факт е, че старата дипломация си отива, а Новата парадигма вече е тук – от Маями до Истанбул – и тя не чака тези, които все още превеждат старите протоколи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com