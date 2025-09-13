Росен Желязков проговори за вота на недоверие. Ще разчита на...

Вотът на недоверие няма ли да изземе функциите на съда? Ние не говорим за политики, ние ще превърнем този вот в казуси."

Този въпрос постави премиерът Росен Желязков, който взе думата на форума на Младежи ГЕРБ, който се провежда в Кюстендил.

"Политическият разговор трябва да се състои в парламента. Внесеният вот на недоверие е труд от 80 страници, но той повтаря в голяма степен вече случили се вотове", каза в словото си министър-председателят.

"Сигурен съм, че ще бъде много интересен дебат.

Но това не трябва да е дебат на гърба на съдебната власт.

Ние ще се подготвим за този дебат.

Разчитам, че мнозинството ще подкрепи правителството!"

