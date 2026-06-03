Рокадата в "Лукойл" е факт! Кой сменя Спецов

Освободиха Румен Спецов като действащ особен търговски управител на „Лукойл”. Не негово място е назначен Евгени Симеонов.

Това съобщи министърът на иновациите и растежа Александър Пулев на брифинг в Министерски съвет. Предложението е прието единодушно от Съвета за сигурност и потвърдено от МС.

„Евгени Симеонов има нужния опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, законосъобразен и прозрачен контрол върху дружествата – част от групата „Лукойл”, каза Пулев. Симеонов е служител в Министерството на икономиката повече от 10 години, след което става председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Симеонов е служител в Министерството на икономиката повече от 10 години, след което става председател на Държавната агенция за метрологичен и технически наздор.

Пулев заяви, че липсва отчетност и прозрачност в работата на Спецов. И даде пример – има нормативни изисквания да се даде шестмесечен заздравителен план на всички дружества, които са част от правомощията на особения управител, но такъв не е входиран. Липсва отчетност и представени доклади, допълни още той. По отношение на законосъобразността Пулев каза, че разполага с информация за работата на Спецов, която на този етап не може да сподели.

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