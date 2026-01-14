Радев загадъчен за партията, категоричен за машините

"Аз съм положил клетва във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа и ще продължа да го правя. Нека управляващите се замислят какво скъса доверието им с гражданите и противопостави институциите. Ако питате за партия, след толкова много приказки, явно вече има такава партия. Това е партията на антимафиотския консенсус, която настоява за честни избори". Така президентът Румен Радев отговори на въпрос пред журналисти ще участва ли на предстоящите избори. Държавният глава е в Белово, където участва в отбелязването на празника на общината и 148 години от Освобождението на града и Беловския край от османско владичество

"И такава партия обединява всички демократи отляво и отдясно, без значение къде членуват и без значение дали изобщо те са политически активни, защото всички ние имаме нужда от честни избори и от демократично и честно развитие", допълни той.

"Първите две партии очаквано върнаха мандата. За мен основната задача пред бъдещия парламент, е да върне доверието у хората. Кога ще са изборите, зависи от цялата процедура за т. нар. домова книга. Тя съвсем спокойно може да ни доведе до блокаж. Очаквам да има отговорност от всеки един в нея", посочи Радев.

"Представете си, че в трети мандат стане някакво чудо и имаме редовен кабинет. Ще ви уведомя скоро на кого ще връча третия мандат", каза още той.

"Основният приоритет пред Народното събрание в момента са промените в изборното законодателство, които да възстановят доверието на гражданите в изборния процес. Опитът от последните избори показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите, съчетано с ръчно броене на контролните разписки", заяви президентът.

"В българското общество вече съществува антимафиотски консенсус, а първата и най-важна стъпка към неговото реализиране са именно честните избори", посочи Радев.

Според него парламентът се нуждае от техническо време, за да направи необходимите промени в изборното законодателство, които обществото очаква.

"Надявам се Народното събрание да отговори на тези очаквания", заяви държавният глава.

Радев заяви, че промените в Конституцията са довели до изкривяване на професионалната роля на редица длъжности, които все по-често се възприемат като „потенциални премиери", вместо като експерти в областта си. И уточни, че към момента не води разговори за състав на служебен кабинет и че първо трябва да приключи процедурата по мандатите.





