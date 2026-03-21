Радев в Пловдив! Обеща край на бедността

Да свалим олигархията и да си върнем държавата, за да няма бедни в европейска България! Това заяви в своята реч, с която откри от Пловдив предизборната кампания на "Прогресивна България" нейният лидер Румен Радев. До него на сцената в препълнената зала "Сила" бяха подредени всички водачи на листи със своите подгласници, предаде marica.bg.

“Днес всеки води своите битки - за семейството, за децата си, за справедливост, водим ги цял живот, според силите си. Не винаги успяваме. Но тези битки осмислят живота ми. Те са нашата човешка гордост и достойнство. Но има битки, които не може да спечелим сами. Няма как да успеем в сложния свят, в който се намираме”, каза в началото Радев, на който му трябваха няколко минути да стигне до сцената заради наплива от желаещи да го поздравят.

По думите му големи таланти, блестящи умове и таланти усещат, че все по трудно могат да реализират идеите си в собствената си родина. “Българите водят битки с администрацията, водят битки за справедливост. Мнозина едва връзват бюджетите си, изпращат близките си, които заминават на гурбет. Гасим телевизора, защото сме преситени от лъжи и пропаганда. Плащаме за здраве и сигурност, защото българските олигарси превърнаха и тях в бизнес”, подчерта Радев.

Той припомни, че преди 36 години България избра пътя на демокрацията.

“Мечтаехме да бъдем питани и да избираме бъдещето си. Но политическата класа успя да отблъсне българите от урните. Преди една година тя отказа на българите да гласуват дали България е готова за еврото. Мечтаехме и за свободна пазарна икономика, но през годините олигархията смачка мечтите на хиляди предприемачи. Картелите изкривяват цените, хората гледат високите сметки за ток и вода и сега е моментът, за да си спомнят кой отне правото им на референдум”, посочи лидерът на “Прогресивна България”.

Радев не пропусна и темата за еврото, за което той настояваше да има референдум кога да се приеме. Досегашният президент посочи като голямо предимство, че днес българите пътуват свободно из Европа, че предприемачи търгуват безмитно с държавите от съюза.

“Но това не може да засенчи общото неудовлетворение, гневът от несправедливостта и очевидното обедняване", подчерта”, подчерта Радев.

После предупреди и какво очаква всички, които тръгват с него в изборната баталия.

“ Днес група съмишленици започваме най-важната битка в живота си - битката за България. Искам да благодаря на всеки един от вас, на всички смели хора, които имат куража да влязат в неблагодарното поприще на българската политика. Нямайте илюзии - ще бъдете хулени и сочени с пръст, ще бъдете демонизирани от медиите на олигархията, ще ви спретнат компромати, ще ви дискредират с дийп фейк. А там където не им стига интелектът, а това често се случва, те ще мобилизират и изкуствения такъв. Но това няма да помогне, те няма да станат първи”, каза Румен Радев и отново вдигна на крака залата.

“Знам, че няма сила, която да ни пречупи. Защото нашата цел е ясна - да свалим олигархията. И ви обещавам, че ще го направим. Да си върнем държавата, да укрепим закона и демокрацията, да няма бедни в европейска България”, каза на финала доскорошният президент.

Преди него в ролята на домакин думата получи водачът на пловдивската листа Владо Николов. Волейболната легенда започна със сравнение между спортния терен и политиката. “Разликата е, че не се гледаме очи в очи, а приликата е, че сме заедно тук за победата”, подчерта Николов.

Той обясни и каква е ролята на шампионите, които са сред кандидат-депутатите на "Прогресивна България". “ Какъв по-добър пример за нашите деца от Ивет Горанова, Петър Стойчев, Данчо Йовчев. Те и много други, с труд и пот на челото, и с огромни усилия са защитавали и продължават да защитават цветовете на България. Българските спортисти не са откраднали славата и парите си, както някои от нашите политически опоненти.

Българските спортисти са постигнали всичко на базата на своите усилия, на базата на усилията на треньори и щабове”, категоричен бе Николов.

Той подчерта, че в модерния свят, в който живеем спортът е в основата на възпитанието, на трудолюбието, развива колективни качества у нашите деца.

“Българските шампиони са доказателство, че България може да бъде номер едно”, увери Владо Николов.

“Пловдив за мен е много любим град. Влизам в тази битка с шампионска мотивация. На пловдивчани мога да кажа - разчитайте на мен, заедно ще извървим пътя към победата”, каза още Николов, който беше сред най-аплодираните.

Думата взе младият Асен Бабачев, от листата на 25МИР в София, който обясни защо се е върнал в България въпреки възможността за успешна кариера зад граница.

Водачите ни листите бяха представени по реда на избирателните райони, а заедно с тях на сцената излизаха и техните подгласници.

В залата присъстваха и бивши кметове и настоящи общински съветници, които баха сред поканените.

Събитието приключи за близо час, а на финала прозцвуча "Излел е Дельо хайдутин“ . Най-трудно и бавно си тръгна Радев, който беше обсаден от симпатизанти, които държаха да му пожелаят успех. Сред най-търпеливите в образувалата се опашка бше градският чешит Стефчо Автографа, който също получи заветния параф.

Източник: marica.bg

Автори: Тони Михайлов, Гергана Василева

Снимки: Наташа Манева

