ПП решиха за новия председател

Общото събрание на „Продължаваме промяната“ избра Асен Василев за председател на партията.

Той беше единствен кандидат за лидерския пост, избраха си го под строй с пълно единодушие.

Василев обяви, че ПП ще се бори до край, без да уточнява точно за какво. Това, което научил в този живот, е че сам човек не може да стигне далеч.

По-късно днес се очаква да стане ясно и кои членове на партията ще влязат в състава на Националния, Контролния и Изпълнителния съвет.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com