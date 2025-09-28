ПП решиха за новия председател

Общото събрание на „Продължаваме промяната“ избра Асен Василев за председател на партията.
Той беше единствен кандидат за лидерския пост, избраха си го под строй с пълно единодушие.
Василев обяви, че ПП ще се бори до край, без да уточнява точно за какво. Това, което научил в този живот, е че сам човек не може да стигне далеч.
По-късно днес се очаква да стане ясно и кои членове на партията ще влязат в състава на Националния, Контролния и Изпълнителния съвет.
