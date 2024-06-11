Политолог реши голямата загадка - става ли Борисов премиер

Редовен кабинет, съставен от ГЕРБ, ДПС и ИТН, вероятно ще имаме, защото друга комбинация в рамките на 50-ото Народно събрание ми се струва невъзможна, заяви в интервю за БНР политологът и университетски преподавател доц. Милен Любенов.

"Не мисля, че Бойко Борисов би предприел крачката да е кандидатът за премиер, особено при тези резултати на ГЕРБ - като брой гласове, които са със 130-140 хиляди по-малко от последните парламентарни избори", уточни Любенов.

"Парадоксално е, че ГЕРБ ще трябва да направят правителство с ДПС, когато получават най-слабия си електорален резултат, и когато ДПС пък получават най-високото си парламентарно представителство по брой мандати в историята. Това ще бъде един доста интересен съюз, от който потърпевши ще бъдат ГЕРБ", посочи той.

Отделни депутати от "Величие" биха могли да подкрепят бъдещото правителство, смята политологът.

Според доц. Милен Любенов може би това правителство ще бъде наречено експертно, но е изключен вариантът политическо лице да бъде министър-председател.

"Лявото пространство вече е напълно свободно. И в дясното пространство се отваря голяма ниша за други субекти. Така че, ако не се състави правителство и се стигне до нови избори през есента, тогава вече би могло да говорим за евентуален президентски проект", коментира още политологът.

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