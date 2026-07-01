Още една партийна рокада! Румен Христов хвърля кърпата

Още един партиен лидер хвърля кърпата и слиза от върха. След обновлението в БСП, рокадите в ръководството на ДПС, излизането на Делян Добрев от парламентарната група на ГЕРБ и предстоящата смяна на Атанас Атанасов начело на ДСБ и лидерът на СДС Румен Христов хвърли кърпата. Той съобщи, че няма да се бори за трети председателски мандат по време на Националната отчетно-изборна конференция на партията, насрочена за тази събота.

След като оглавяваше СДС в продължение на два мандата, Христов посочи, че е настъпил моментът ръководството да бъде поето от нов председател, който да носи отговорност за бъдещото развитие на формацията. Той отбеляза, че през последните години, с подкрепата на членовете и симпатизантите на СДС, партията е успяла да се запази, за разлика от редица други политически сили, възникнали през периода на прехода.

За председател на СДС е издигната кандидатурата на главния секретар на партията и евродепутат Илия Лазаров. Румен Христов е приел предложението да бъде заместник-председател в новото ръководство, като ще отговаря за връзката между партията и парламента, където представлява СДС, и ще продължи да работи за каузите на партията.

„За мен беше чест да бъда председател на най-старата дясна партия в новата история на България – партията, която промени страната. СДС винаги ще бъде кауза, символ на свободата, антикомунизма, европейската принадлежност и демокрацията“, написа Христов в профила си в социалната мрежа.

Той благодари на всички членове и симпатизанти на СДС за доверието и подкрепата през годините, като подчертава, че ще продължи да работи за партията и занапред.

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