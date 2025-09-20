Огън по Радев: Обяви преврат и остави държавата без защита!

Само три месеца преди историческото влизане на България в еврозоната политическата сцена бе разтърсена от изключително остри думи на бившия депутат от ГЕРБ Спас Гърневски. В интервю за НоваНюз той

обвини президента Румен Радев, че пречи на държавата да защитава себе си,

докато страната се готви за стъпка, към която българите са се стремили десетилетия.

„В такъв решителен момент не можем да бъдем на нивото на своя народ“, заяви Гърневски, видимо възмутен от атмосферата около петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“.

„Низост“ в парламента и провалена кампания за единство

Гърневски припомни, че преди няколко месеца българите са се колебаели за приемането на еврото, но успешна информационна кампания е убедила мнозинството в ползите от членството. „И изведнъж тази низост в българския парламент и около него. Не можем да бъдем на висотата на този народ“, каза той, критикувайки и управляващи, и опозиция, като постави в едно изречение „руските групи“ и „ПП-ДБ“.

Тежки обвинения за парализа на службите

Най-острите думи бяха отправени към президента Румен Радев. Според Гърневски държавният глава не назначава ръководители на ключови структури като ДАНС, с което блокира усилията за защита на страната. „Без ДАНС и водещите лидери на тези служби – как се пази държава, когато срещу нас пета година се води хибридна война в условията на преврат – оглавен и обявен от президента Румен Радев?“, попита той в ефир, определяйки поведението на президента като „отказ от отговорност“ в критичен момент.

Призив за институционална реакция

На въпрос „завладяна ли е държавата“, Гърневски отговори, че институциите трябва да вършат своята работа, но подчерта, че именно президентът е длъжен да гарантира единството на нацията и да помага за решаването на проблемите, свързани с престъпността и следствието. „А друг един човек, който трябва да се грижи за единството… дори не назначава онази фигура, която може да помага в решаването на процеси, свързани с престъпността“, каза той.

