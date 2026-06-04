Министър Стоянов се срещна с министъра на националната отбрана на Ливан

Министърът на отбраната Димитър Стоянов се срещна с министъра на националната отбрана на Ливанската република генерал-майор Мишел Менаса. Двамата разговаряха в рамките на Международното изложение „Хемус 2026“.

Основен акцент в разговора бе поставен върху възможностите за задълбочаване на сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната. Министър Стоянов подчерта голямото значение на посещението на своя ливански колега като продължение на отличните взаимоотношения между България и Ливан. Той бе категоричен, че съществува значителен потенциал за взаимодействие в сферата на отбраната.

Двамата министри обсъдиха и възможностите, които предоставят българските военни училища и системата на военното образование за обучение и подготовка на ливански военнослужещи, като министър Стоянов запозна своя колега с програмата за обучение по специалността „Военен лекар“, която се осъществява за първи път в България съвместно от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Военномедицинска академия и МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Двете страни споделиха позицията, че подобно сътрудничество би допринесло за обмена на знания и добри практики, повишаването на професионалната подготовка и задълбочаването на партньорството между двете страни в сферата на отбраната.

В хода на разговора министър Стоянов и министър Менаса се договориха да бъде ускорена работата по подготовката на двустранно споразумение за сътрудничество в сферата на отбраната.

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